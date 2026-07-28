Невозможно представить московское зодчество без изразцов, которые украшали храмы столицы. И за каждым узором — история о людях и технологиях. С чего всё началось? Как появились белорусские мастера ценинных дел в Москве? Почему в кирпичной кладке ровные швы и углы? Чем отличаются друг от друга глазурь, майолика и терракота? Об этом и не только — на нашей экскурсии.

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Описание экскурсии

10:15 — сбор группы

Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Он покрыт изразцовым ковром с рисунком «Павлинье око». Ценинными вставками отмечена и древняя Мостовая башня старинного села Измайлово.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Храм в Гончарной слободе богато украшен изразцами, которые опоясывают северный фасад трапезной. А на главке одного из приделов — прекрасное панно с фигурами четырёх евангелистов.

Крутицкое подворье. Здесь, рядом с Малым Успенским собором, вас ожидает встреча с шедевром изразцового искусства — теремком и святыми воротами. Их декорировали многоцветными поливными изразцами работы белорусского мастера Степана Полубеса.

Храм святителя Григория Неокесарийского. Старинный район Замоскворечье подарит встречу с «Красной церковью». Главная особенность убранства фасада — изразцовый фриз с узором «Павлинье око».

Андреевский монастырь. Надвратный храм во имя святого мученика Андрея Стратилата хранит ещё одно творение Степана Полубеса.

15:30 — окончание экскурсии у Андреевского монастыря (м. «Ленинский проспект» и м. «Воробьёвы горы»)

Организационные детали