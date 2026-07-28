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Изразцовые чудеса столицы: по храмам Москвы

Увидеть яркие детали на церквях и посмотреть на работы знаменитого мастера Степана Полубеса
Невозможно представить московское зодчество без изразцов, которые украшали храмы столицы. И за каждым узором — история о людях и технологиях.

С чего всё началось? Как появились белорусские мастера ценинных дел в Москве? Почему в кирпичной кладке ровные швы и углы? Чем отличаются друг от друга глазурь, майолика и терракота? Об этом и не только — на нашей экскурсии.
Изразцовые чудеса столицы: по храмам Москвы
Изразцовые чудеса столицы: по храмам Москвы
Изразцовые чудеса столицы: по храмам Москвы

Описание экскурсии

10:15 — сбор группы

Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Он покрыт изразцовым ковром с рисунком «Павлинье око». Ценинными вставками отмечена и древняя Мостовая башня старинного села Измайлово.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Храм в Гончарной слободе богато украшен изразцами, которые опоясывают северный фасад трапезной. А на главке одного из приделов — прекрасное панно с фигурами четырёх евангелистов.

Крутицкое подворье. Здесь, рядом с Малым Успенским собором, вас ожидает встреча с шедевром изразцового искусства — теремком и святыми воротами. Их декорировали многоцветными поливными изразцами работы белорусского мастера Степана Полубеса.

Храм святителя Григория Неокесарийского. Старинный район Замоскворечье подарит встречу с «Красной церковью». Главная особенность убранства фасада — изразцовый фриз с узором «Павлинье око».

Андреевский монастырь. Надвратный храм во имя святого мученика Андрея Стратилата хранит ещё одно творение Степана Полубеса.

15:30 — окончание экскурсии у Андреевского монастыря (м. «Ленинский проспект» и м. «Воробьёвы горы»)

Организационные детали

  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Оставшаяся часть вносится до начала поездки
  • Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • Мы можем поменять порядок посещения объектов
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый2800 ₽
Пенсионеры2750 ₽
Дети от 6 до 16 лет2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 53 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

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