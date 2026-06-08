Канал имени Москвы: история и современность - с прогулкой на теплоходе
Познакомиться с архитектурой Северного речного вокзала, погулять по парку и прокатиться по воде
За парадным обликом Северного речного вокзала скрывается множество деталей, смыслов и архитектурных загадок.
Мы рассмотрим детали, которые легко пропустить, и увидим на декоративных панно объекты, которых в реальности никогда не существовало.
А прогулка на теплоходе позволит увидеть жемчужину канала имени Москвы уже с воды — так, как его задумывали создатели.
Описание экскурсии
Начнём экскурсию с прогулки по парку Дружбы и территории Северного речного вокзала: посмотрим фонтаны, скульптуры и детали оформления, которые обычно остаются без внимания.
Затем изучим сам Северный речной вокзал — снаружи и изнутри. Поговорим о его архитектуре, символике и о том, почему это здание стало одним из главных образов Москвы 1930-х годов.
Мы выйдем к набережной и причалам, увидим теплоходы и макет канала, с помощью которого разберемся, как устроены шлюзы и как работает вся система канала имени Москвы.
А после отправимся в небольшое путешествие по Химкинскому водохранилищу на рейсовом теплоходе. Пройдем до причала Химки и вернемся обратно, продолжая разговор об истории канала, его строительстве и современной жизни.
Во время прогулки увидим мосты через канал, узнаем, какие дороги когда-то связывали две столицы, и почему один из мостов считается самым необычным на этом маршруте.
Экскурсия завершится у причалов Северного речного вокзала.
Организационные детали
Водная прогулка проходит на рейсовом теплоходе «850 лет Москве»
Дополнительно оплачивается билет на теплоход — 460 ₽
На борту вместе с вами будут другие пассажиры
Рассадка свободная: есть места в салоне и на открытой палубе
На теплоходе установлены вендинговые автоматы с напитками и снеками
Время начала экскурсии зависит от расписания теплохода. Возможные варианты: 10:30, 12:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 86 туристов
Я преподаватель вуза в прошлом и любитель путешествий. Я коренная москвичка, сейчас живу в городе Химки рядом с водохранилищем. Для меня важно делиться с людьми тем, что знаю и люблю, поэтому я окончила школу гида «Глазами инженера» и получила аттестацию Комитета по туризму Москвы. Путешественники говорят, что Москва со мной — это интересно, небанально, информативно и эмоционально.
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