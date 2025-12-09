Марципан — полезное и ароматное лакомство из миндаля, сиропа и сахарной пудры.
Даже звучит вкусно, правда? Предлагаем вам погрузиться в сладкий мир, освоить технику декорирования и создать свои уникальные конфеты.
Описание мастер-класса
- Вы познакомитесь с секретами приготовления идеального марципана: узнаете, как получить нежную текстуру и восхитительный аромат.
- Освоите техники формовки и декорирования: научитесь превращать марципановые конфеты в маленькие произведения искусства.
- Создадите свой уникальный набор сладостей: дадите волю фантазии, комбинируя формы, цвета и украшения.
- Почувствуете себя настоящим кондитером-волшебником: насладитесь процессом творчества и радостью от создания своих сладких шедевров.
- Завершите мастер-класс чаепитием в русском стиле: попробуете авторские чаи по Чеховской тематике и отдохнёте за тёплой беседой.
Организационные детали
- Для каждого участника предусмотрены ингредиенты для приготовления марципана, инструменты для формовки и декорирования, одноразовые фартуки, перчатки и упаковка для конфет.
- С вами будет один из мастеров нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Бахрушина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Москве
Мы предлагаем увлекательные мероприятия — мастер-классы и экскурсии. Вас ждёт не только культурный досуг, но и новый полезный опыт. И, возможно, новое любимое хобби! Экскурсии проводят аттестованные экскурсоводы, а мастер-классы — мастера своего дела.
Входит в следующие категории Москвы
