Без слов Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и новый опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств.

Лабиринт загадок Чудесный мир Чародея или тайные комнаты Гарри Поттера — мы всегда хотели попасть в мир волшебства и попробовать себя в качестве главного героя. И тут вы — избранный, который столкнется с загадками, лабиринтами, заданиями на смекалку, логику, и всё это в настоящей игре, которой нам так не хватает в жизни. Вас ждут 3 комнаты, в которых мы подготовили более 10 заданий на проверку логики и смекалки. Но перед этим вам придется разгадать шифры и загадки, пройти лабиринт и дойти до конца. Усилят сложность и впечатления от квеста звуковые и световые эффекты. Это будет увлекательный час, полный загадок, тайн и приключений.

Угадай аромат Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры слышат ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха, у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой.

Тайны шоколада Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? А как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке.

Важно знать • Общая продолжительность программы — 3 часа 40 минут.