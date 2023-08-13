Групповая экскурсия на автобусе из Москвы в Кондуки - Романцевские горы - Венёв
Для того, чтобы увидеть инопланетные пейзажи, озёра с бирюзовой водой и горы замысловатых форм, не обязательно ехать далеко, брать отпуск и тратить много денег. Иногда фантастические виды открываются значительно ближе, чем можно предположить. В одно из таких мест мы и предлагаем вам отправиться!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Венёв
- Романцевские горы
- Деревня Кондуки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- Небольшая тульская деревенька Кондуки и притаившиеся рядом Романцевские горы на слуху у многих путешественников и любителей фотосессий.
- Венёв: обзорная экскурсия по городу с посещением Николаевской колокольни и музея фототехники.
- Романцевские горы: прогулка с рассказом и свободное время для самостоятельного осмотра.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Сопровождение гидом
- Экскурсионная программа
- Билеты в музеи и на особо охраняемую природную территорию
- Что не входит
- Обед (стоимость 510 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метроЗавершение: Ближайшая станция метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Важная информация
- На основании 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановления Правительства РФ N 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» просим предоставить паспортные данные всех участников поездки (ФИО, дата рождения, серия номер паспорта)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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