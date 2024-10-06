Необязательно далеко уезжать, чтобы увидеть инопланетные пейзажи и замысловатых форм горы. Порой фантастические виды оказываются ближе, чем можно предположить.
В одно из таких мест мы и отправимся — в небольшую тульскую деревеньку Кондуки рядом с Романцевскими горами и карьерами с бирюзовой водой. А ещё мы заглянем в старинный Венёв, где вы попробуете булочки-венёвки.
В одно из таких мест мы и отправимся — в небольшую тульскую деревеньку Кондуки рядом с Романцевскими горами и карьерами с бирюзовой водой. А ещё мы заглянем в старинный Венёв, где вы попробуете булочки-венёвки.
Описание экскурсии
07:00 — сбор группы и встреча с гидом у м. «Спортивная»
07:15 — отправление, в дороге — путевая информация
- Венёв: обзорная экскурсия по городу с посещением Николаевской колокольни и музея фототехники, где вы увидите старые фотоаппараты, ретроснимки, фотоувеличители, вспышки, глянцеватели и объективы
- Обед (по желанию)
- Романцевские горы: прогулка с рассказом о карьерах и свободное время для фото
Организационные детали
- Будет много ходьбы по пересечённой местности, подъёмы и спуски, рассчитывайте свои силы
- Мы категорически не рекомендуем купаться в карьерах — места не оборудованы, а вода имеет повышенную кислотность
- Обед оплачивается дополнительно заранее (640 ₽ за салат, первое, горячее, напиток, по желанию). Опции для вегетарианцев не предусмотрено
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- По возвращении в Москву мы высадим вас у ближайшей к месту вашего проживания станции метро по пути следования
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 900 ₽
|Билет с обедом
|4 650 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Здравствуй, дорогой путешественник! Меня зовут Ирина, я организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаю тебяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
ирина
6 окт 2024
Всё пошло отлично!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Воробьёвы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
Завтра в 13:30
21 ноя в 13:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Групповая
Посольства Москвы: загадки и тайны
Увлекательная прогулка по Москве с рассказами о привидениях и тайнах старинных особняков. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте удивительные истории
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
23 ноя в 13:00
30 ноя в 13:00
800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Прогуляться от Триумфальной арки до Музея Победы и изучить один из самых знаковых мемориалов страны
Начало: У метро «Парк Победы»
Завтра в 16:30
23 ноя в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.