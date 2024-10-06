Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы

Необязательно далеко уезжать, чтобы увидеть инопланетные пейзажи и замысловатых форм горы. Порой фантастические виды оказываются ближе, чем можно предположить.



В одно из таких мест мы и отправимся — в небольшую тульскую деревеньку Кондуки рядом с Романцевскими горами и карьерами с бирюзовой водой. А ещё мы заглянем в старинный Венёв, где вы попробуете булочки-венёвки.