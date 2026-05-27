Вы с детьми превратитесь в исследователей прошлого и хранителей знаний, чтобы выполнить важную миссию — спасти волшебную книгу Москвы и победить злого колдуна.
Ключи к спасению найдутся через загадки, шифры и неожиданные факты, архивные материалы и фотографии.
Описание квеста
Старт — на Манежной площади: вы вводите кодовое слово, и квест оживает в вашем телефоне — в чат-боте Телеграм, ВКонтакте или в веб-приложении, которое работает даже без интернета.
Памятник маршалу Жукову. Вы узнаете, чьё лицо у монумента.
Нулевой километр — загадочная бронзовая точка, откуда начинаются все дороги России. Почему сюда бросают монетки? Какая легенда с ней связана?
Красная площадь — сердце Москвы. Вы узнаете, как называлась площадь раньше и где проходили народные собрания, казни и парады.
Исторический музей — выясните, что находилось на его месте до постройки и куда пропала главная аптека Москвы.
ГУМ — волшебный магазин на все времена. Что стояло на его месте? Почему фасад изменился? Вам предстоит найти ответы.
Мавзолей Ленина — строгая и молчаливая пирамида. Здесь вы откроете тайную страницу советской эпохи и получите зашифрованное послание.
Спасская башня с волшебными часами. Почему раньше перед ней обязательно снимали шапку?
Памятник Минину и Пожарскому. Вам предстоит узнать, почему монумент хотели передвинуть и какая загадка хранится у его подножия.
Собор Василия Блаженного — финал путешествия. Вы выясните, зачем собор хотели разрушить, кто такой Василий Блаженный и как здесь можно вернуть последнюю страницу магической книги Москвы.
Организационные детали
Квест имеет две версии: для детей 6–12 лет и для взрослых возраста 13+, а также будет интересен школьным группам.
Как работает квест
- После бронирования я высылаю вам номер телефона и название банка, куда нужно сделать перевод
- После подтверждения оплаты высылаю ссылку и код доступа к квесту в нескольких форматах: Телеграм-версия в боте, ВКонтакте-версия в боте или веб-приложение с квестом, которое работает даже без интернета после предварительной загрузки
- Квест бессрочный. Проходить его можно в любое удобное время и в удобном темпе. После приобретения квеста доступ остаётся у вас навсегда
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽