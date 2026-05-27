Квест-прогулка «Пропавшие страницы Красной площади»

Знакомство с сердцем Москвы через игру для детей и взрослых (без гида)
Впереди — захватывающее приключение Красной площади с элементами игры.

Вы с детьми превратитесь в исследователей прошлого и хранителей знаний, чтобы выполнить важную миссию — спасти волшебную книгу Москвы и победить злого колдуна.

Ключи к спасению найдутся через загадки, шифры и неожиданные факты, архивные материалы и фотографии.
Описание квеста

Старт — на Манежной площади: вы вводите кодовое слово, и квест оживает в вашем телефоне — в чат-боте Телеграм, ВКонтакте или в веб-приложении, которое работает даже без интернета.

Памятник маршалу Жукову. Вы узнаете, чьё лицо у монумента.

Нулевой километр — загадочная бронзовая точка, откуда начинаются все дороги России. Почему сюда бросают монетки? Какая легенда с ней связана?

Красная площадь — сердце Москвы. Вы узнаете, как называлась площадь раньше и где проходили народные собрания, казни и парады.

Исторический музей — выясните, что находилось на его месте до постройки и куда пропала главная аптека Москвы.

ГУМ — волшебный магазин на все времена. Что стояло на его месте? Почему фасад изменился? Вам предстоит найти ответы.

Мавзолей Ленина — строгая и молчаливая пирамида. Здесь вы откроете тайную страницу советской эпохи и получите зашифрованное послание.

Спасская башня с волшебными часами. Почему раньше перед ней обязательно снимали шапку?

Памятник Минину и Пожарскому. Вам предстоит узнать, почему монумент хотели передвинуть и какая загадка хранится у его подножия.

Собор Василия Блаженного — финал путешествия. Вы выясните, зачем собор хотели разрушить, кто такой Василий Блаженный и как здесь можно вернуть последнюю страницу магической книги Москвы.

Организационные детали

Квест имеет две версии: для детей 6–12 лет и для взрослых возраста 13+, а также будет интересен школьным группам.

Как работает квест

  • После бронирования я высылаю вам номер телефона и название банка, куда нужно сделать перевод
  • После подтверждения оплаты высылаю ссылку и код доступа к квесту в нескольких форматах: Телеграм-версия в боте, ВКонтакте-версия в боте или веб-приложение с квестом, которое работает даже без интернета после предварительной загрузки
  • Квест бессрочный. Проходить его можно в любое удобное время и в удобном темпе. После приобретения квеста доступ остаётся у вас навсегда

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 51 туриста
Я преподаватель, искусствовед и художник из Москвы. Искусство окружает меня с детства: сначала через рисунок, потом — через глубокое изучение истории и смыслов. Но мне всегда было мало просто рассказывать. Хотелось,
чтобы люди проживали искусство — чувствовали его, искали, спорили, смотрели на знакомые места совершенно по-новому. Так появились мои квесты, где вы становитесь исследователем, арт-детективом и соавтором происходящего. Я соединяю искусство и игровой формат, чтобы вы не просто узнали новое, а действительно погрузились в историю и запомнили это приключение надолго!

