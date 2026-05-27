Впереди — захватывающее приключение Красной площади с элементами игры. Вы с детьми превратитесь в исследователей прошлого и хранителей знаний, чтобы выполнить важную миссию — спасти волшебную книгу Москвы и победить злого колдуна. Ключи к спасению найдутся через загадки, шифры и неожиданные факты, архивные материалы и фотографии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 1000 ₽ за человека

Ваш гид в Москве

Описание квеста

Старт — на Манежной площади: вы вводите кодовое слово, и квест оживает в вашем телефоне — в чат-боте Телеграм, ВКонтакте или в веб-приложении, которое работает даже без интернета.

Памятник маршалу Жукову. Вы узнаете, чьё лицо у монумента.

Нулевой километр — загадочная бронзовая точка, откуда начинаются все дороги России. Почему сюда бросают монетки? Какая легенда с ней связана?

Красная площадь — сердце Москвы. Вы узнаете, как называлась площадь раньше и где проходили народные собрания, казни и парады.

Исторический музей — выясните, что находилось на его месте до постройки и куда пропала главная аптека Москвы.

ГУМ — волшебный магазин на все времена. Что стояло на его месте? Почему фасад изменился? Вам предстоит найти ответы.

Мавзолей Ленина — строгая и молчаливая пирамида. Здесь вы откроете тайную страницу советской эпохи и получите зашифрованное послание.

Спасская башня с волшебными часами. Почему раньше перед ней обязательно снимали шапку?

Памятник Минину и Пожарскому. Вам предстоит узнать, почему монумент хотели передвинуть и какая загадка хранится у его подножия.

Собор Василия Блаженного — финал путешествия. Вы выясните, зачем собор хотели разрушить, кто такой Василий Блаженный и как здесь можно вернуть последнюю страницу магической книги Москвы.

Организационные детали

Квест имеет две версии: для детей 6–12 лет и для взрослых возраста 13+, а также будет интересен школьным группам.

Как работает квест