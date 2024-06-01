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репродуктора не очень качественный. Когда пересели внутрь - все было слышно хорошо. Но часть записи была с браком (очень небольшая). Еще было не понятно сколько будем стоять у причала рядом с Зарядьем - можно было бы делать объявления - стоянка столько-то минут. Скорее всего это не к Вам вопрос, но уж если просили отзыв - на причале стоят туалеты не очень хорошие для людей в возрасте. Мне было все равно, но мама после экскурсии была этим моментом не довольна, она уже пожилой человек, ходит с палочкой, туалеты для таких людей там не приспособлены. Экскурсией мы довольны. Спасибо! Если можно - посоветуйте, пожалуйста, гида для индивидуальной пешей прогулки по центру Москвы на двух человек.