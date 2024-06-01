Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»

Пройти по воде вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы
Этот маршрут доступен только для маломерных судов, способных пройти под низкими мостами Водоотводного канала. Вы совершите эту прогулку на теплоходе и оцените архитектуру Болотного острова.
3.57
7 отзывов
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Круговой маршрут в самом центре Москвы

Начало и окончание этого круиза — напротив Кремля, на Болотной набережной. Вы увидите недавно отреставрированное здание Дома культуры «ГЭС-2» и фабрику «Красный Октябрь», златоглавый храм Христа Спасителя и пряничный храм Василия Блаженного. Пройдёте под под Патриаршим и Парящим мостами и сделаете снимки фотогеничной высотки на Котельнической. И конечно, полюбуетесь исторической застройкой Замоскворечья. Прогулку также украсят плавающие фонтаны Водоотводного канала.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходах «Идегей» (30 мест), «Венеция» (40 мест), «Столица-1» и «Столица-2» (50 мест) и «Москва Ривер» (100 мест)
  • Прогулка доступна для пассажиров с велосипедами, самокатами, детскими колясками, а также для маломобильных пассажиров
  • Уборной на теплоходах нет (за исключением «Москва Ривер»)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Льготный ( Пенсионеры, Студенты, Ивалиды 2-3 группы)790 ₽
Взрослый 14+990 ₽
Малыш 0-5 (Гарантированное место)300 ₽
Дети (6-13)790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала "Третьяковский" (сектор "А")
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
2
2
1
Н
1 июня 2024
Прогулка заявлена как 1,5 часовая, в итоге, она идет минут 50. Гида нет, есть аудио гид, который просто рассказывает историю Москвы, никак не связано с маршрутом. Мы сели, лекция уже
читать дальше

шла, в итоге за маршрут, она началась снова по кругу, видимо, повторение - мать учения. В итоге ты проплываешь мосты, здания, не понимая что это и как. Цена за двоих 2000 рублей, для сравнения, в Питере подобные экскурсии идут с гидом и четким описанием маршрута. Здесь это просто покататься на лодке.

К
17 окт 2023
Экскурсия понравилась. Интересный рассказ и красивые локации. Советую к посещению
Анна
9 июля 2023
`Ни о чем: шумно, ничего не слышно, маршрут не живописный. Туалета на лодке нет. Прям пожалела, что выбрала этот маршрут.
Н
1 июня 2023
Экскурсия понравилась. Очень позитивный сотрудник у Вас билеты проверяет на причале, сразу создал отличное настроение. Кораблик хороший. Внимательный персонал. Не понравилось то, что если сидеть на палубе, то звук от
читать дальше

репродуктора не очень качественный. Когда пересели внутрь - все было слышно хорошо. Но часть записи была с браком (очень небольшая). Еще было не понятно сколько будем стоять у причала рядом с Зарядьем - можно было бы делать объявления - стоянка столько-то минут. Скорее всего это не к Вам вопрос, но уж если просили отзыв - на причале стоят туалеты не очень хорошие для людей в возрасте. Мне было все равно, но мама после экскурсии была этим моментом не довольна, она уже пожилой человек, ходит с палочкой, туалеты для таких людей там не приспособлены. Экскурсией мы довольны. Спасибо! Если можно - посоветуйте, пожалуйста, гида для индивидуальной пешей прогулки по центру Москвы на двух человек.

Е
1 июня 2023
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, все началась четко по времени, на самом кораблике было комфортно, людей было оптимальное количество, всем хватило места; палуба очень чистая, сотрудники приятные)) По времени длилась как и было заявлено при бронировании, в общем все супер)
Р
17 мая 2023
Если бы организаторы подошли с душой, подготовили материал конкретно про каждый памятник архитектуры, рассказали бы историю и особенности зданий и сооружений вдоль набережной, раскрыли бы тайну каждого моста, то экскурсия
читать дальше

пользовалась бы ошеломляющим успехом. А так все опосредованно: аудиогида из динамиков на улице не разобрать- слышно только в каюте, а само содержание взято из учебников истории пятый класс. Печально. Подойдет просто для прогулки. Желаю, чтоб организаторы экскурсии все таки пересмотрели взгляды- смотрели не только на свой кошелек а сделали чуть больше для людей- Удачи

В
10 окт 2022
В целом экскурсия понравилась, но разочаровало то что на месте можно купить прогулку за 800р. а через трикстер 1000р. Также персонал прогулочного трамвайчика не сильно обходительный и этичный.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеРечные прогулкиНа теплоходеКруизыГЭС-2Популярные местаДля студентовСамое главноеПо рекам и каналам

Похожие экскурсии из Москвы

Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час 12 минут
8 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 550 за человека
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
Завтра в 20:04
13 июня в 20:04
600 за человека
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Групповая
1 час
1 отзыв
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город
Начало: У причала «Воробьёвы горы»
Сегодня в 14:05
14 июня в 14:05
600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам