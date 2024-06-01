Этот маршрут доступен только для маломерных судов, способных пройти под низкими мостами Водоотводного канала. Вы совершите эту прогулку на теплоходе и оцените архитектуру Болотного острова.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Круговой маршрут в самом центре Москвы
Начало и окончание этого круиза — напротив Кремля, на Болотной набережной. Вы увидите недавно отреставрированное здание Дома культуры «ГЭС-2» и фабрику «Красный Октябрь», златоглавый храм Христа Спасителя и пряничный храм Василия Блаженного. Пройдёте под под Патриаршим и Парящим мостами и сделаете снимки фотогеничной высотки на Котельнической. И конечно, полюбуетесь исторической застройкой Замоскворечья. Прогулку также украсят плавающие фонтаны Водоотводного канала.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходах «Идегей» (30 мест), «Венеция» (40 мест), «Столица-1» и «Столица-2» (50 мест) и «Москва Ривер» (100 мест)
- Прогулка доступна для пассажиров с велосипедами, самокатами, детскими колясками, а также для маломобильных пассажиров
- Уборной на теплоходах нет (за исключением «Москва Ривер»)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Льготный ( Пенсионеры, Студенты, Ивалиды 2-3 группы)
|790 ₽
|Взрослый 14+
|990 ₽
|Малыш 0-5 (Гарантированное место)
|300 ₽
|Дети (6-13)
|790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала "Третьяковский" (сектор "А")
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 5298 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
1 июня 2024
Прогулка заявлена как 1,5 часовая, в итоге, она идет минут 50. Гида нет, есть аудио гид, который просто рассказывает историю Москвы, никак не связано с маршрутом. Мы сели, лекция уже
К
Кристина
17 окт 2023
Экскурсия понравилась. Интересный рассказ и красивые локации. Советую к посещению
Анна
9 июля 2023
`Ни о чем: шумно, ничего не слышно, маршрут не живописный. Туалета на лодке нет. Прям пожалела, что выбрала этот маршрут.
Н
Наталья
1 июня 2023
Экскурсия понравилась. Очень позитивный сотрудник у Вас билеты проверяет на причале, сразу создал отличное настроение. Кораблик хороший. Внимательный персонал. Не понравилось то, что если сидеть на палубе, то звук от
Е
Елена
1 июня 2023
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, все началась четко по времени, на самом кораблике было комфортно, людей было оптимальное количество, всем хватило места; палуба очень чистая, сотрудники приятные)) По времени длилась как и было заявлено при бронировании, в общем все супер)
Р
Рафаэль
17 мая 2023
Если бы организаторы подошли с душой, подготовили материал конкретно про каждый памятник архитектуры, рассказали бы историю и особенности зданий и сооружений вдоль набережной, раскрыли бы тайну каждого моста, то экскурсия
В
Вероника
10 окт 2022
В целом экскурсия понравилась, но разочаровало то что на месте можно купить прогулку за 800р. а через трикстер 1000р. Также персонал прогулочного трамвайчика не сильно обходительный и этичный.
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