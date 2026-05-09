Маршрут "Золотой Остров" от причала "Зарядье" (в одну сторону или круговой)

За 1,5 часа проплыть по Москве-реке, любуясь достопримечательностями
Это увлекательная речная прогулка в сердце столицы.

На двухпалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 150 человек, вы проплывете от парка Зарядье до фонтанов у Болотной площади и обратно. Полюбуетесь Кремлем и Храмом Христа Спасителя, мостами и набережными. На борту работает аудиогид, звучат интересные факты о Москве.
5
1 отзыв
Описание аудиогида

Теплоходная прогулка по двум водным артериям столицы

Вы разместитесь на нижней закрытой или верхней открытой палубе — и перед вами предстанут символы Москвы. Теплоход проплывет вдоль стен Кремля, мимо Храма Христа Спасителя и памятника Петру I, обогнет «Золотой остров» и пройдет по Водоотводному каналу. Особым впечатлением в середине пути станет каскад плавающих фонтанов у Болотной площади. Из аудиогида вы услышите основную информацию о старинных памятниках и современных сооружениях города.

Маршрут прогулки

Причал «Зарядье» (отправление) — Московский кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — пространство «Красный октябрь» — ГЭС-2 — Болотная набережная — разворот — причал «Зарядье» (прибытие)

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Москва Ривер», «Идегей», «Венеция», «Столица-1» или «Столица-2». На борту есть туалет
  • Прогулка проходит с остановкой у причала «Третьяковский»: здесь нужно выйти, если вы купили билет в одну сторону; если у вас билет по круговому маршруту, выходить необязательно
  • На борту работает аудиогид. Сопровождение гида не предполагается
  • Прогулка доступна для гостей с велосипедами, самокатами, детскими колясками, а также для маломобильных пассажиров

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Взрослый 14+ (в одну сторону)890 ₽
Льготный ( Пенсионеры, Студенты, Ивалиды 2-3 группы) (в одну сторону)790 ₽
Дети (6-13) (в одну сторону)790 ₽
Малыши (0-5) в одну сторону200 ₽
Малыши (0-5) (полный круг)400 ₽
Взрослый 14+ (полный круг)1390 ₽
Льготный ( Пенсионеры, Студенты, Ивалиды 2-3 группы) (полный круг)1190 ₽
Дети (6-13) (полный круг)1190 ₽
Необходима полная оплата.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Зарядье» (сектор А)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 15632 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

в целом - средне. что мне не понравилось: заявлено 2,5 часа, ездили только час. во время поездки мы просто ехали и был вкл. запись об истории Москвы, которая потом повторялась
по кругу. т. е. не рассказ о местах, что мы проезжаем, а просто рассказ о Москве. интересно да, но когда пошло по второму кругу запись, как-то не оч. маршрут мне тоже не оч., так мы до Петра и не доехали))
из плюсов: много места, не укачивает
итог: прошлая моя такая экскурсия была более интересна. ну я и ездила с другими. для тех кто в первые в Москве - норм. я видимо уже критик))

S
Радует, что маршрут был круговой, а не туда-обратно по тому же пути. Было комфортно, дали пледы, звучал аудиогид из динамиков. Единственное, после нас из-за холода закрыли палубу полностью, а стекло грязное, наслаждаться красотами сквозь него - такое себе удовольствие.

