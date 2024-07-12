Вас ждёт уникальный маршрут вокруг «Золотого Острова» по Москве-реке и Обводному каналу, доступный только маломерным судам способным беспрепятственно преодолевать низкие пролеты мостов. Под рассказ аудиогида вы увидите Фонтанный комплекс на
Описание аудиогидаВы отправитесь на речную прогулку с аудиогидом от одного из центральных причалов — «Третьяковский» или «Зарядье». На ваш выбор маршрут в одну сторону либо круговая поездка с возвратом в точку старта. С борта теплохода вы увидите: фонтанный комплекс на водоотводном канале, Зарядье, Высотку на Котельнической набережной, Дом Музыки и т. д.
Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зарядье
- Большой Устьинский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Большой Краснохолмский мост
- Дом Музыки
- 1-й и 2-й Шлюзовые мосты
- Малый Краснохолмский мост
- Зверев мост
- Комиссариатский мост
- Садовнический мост
- Чугунный мост
- Малый Москворецкий мост
- Фонтанный комплекс на Водоотводном канале
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Напитки и питание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на последних 30 из 146 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
экскурсия очень понравилась. во время путешествия аудиогид очень подробно рассказывал об истории Москвы. информация не была привязана к обьектам, мимо которых проплывал кораблик, а носила общий исторический характер, что было
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А
Очень понравилась прогулка. Все сложилось: отличная погода, еще не самая жара, людей не битком. Небольшой минус - открытая палуба на корме, из-за шума двигателя плохо слышно экскурсию. Но в целом
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M
Всё прошло хорошо, удобное судно с одной открытой палубой, дают пледы, есть кафе с небольшим выбором блюд, в основном бургеры и фритюр, цена по кухне средняя. В дождь прозрачная крыша
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M
Это была незабываемая экскурсия, так как сломался теплоход и мы дрейфовали по реке Москве. Всё было бы прекрасно, если бы у меня не было билетов на самолёт. В итоге высадили
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М
Это была незабываемая экскурсия, так как сломался теплоход и мы дрейфовали по реке Москве. Всё было бы прекрасно, если бы у меня не было билетов на самолёт. В итоге высадили
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А
Благодарим за чудесную прогулку и интереснейший рассказ историю аудиогида.
Чаще всего гуляешь и катаешься в центре города по одному и тому же маршруту, а тут как-будто открываешь для себя новую Москву, чём-то похожую на Питер, с фонтанами на Москве реке, такого вообще нигде нет, мосты разного размеры. Мы остались довольными, рекомендую от души эту прогулку.
Чаще всего гуляешь и катаешься в центре города по одному и тому же маршруту, а тут как-будто открываешь для себя новую Москву, чём-то похожую на Питер, с фонтанами на Москве реке, такого вообще нигде нет, мосты разного размеры. Мы остались довольными, рекомендую от души эту прогулку.
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