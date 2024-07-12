читать дальше уменьшить аварийно, не на конечной станции маршрута, я опоздала на аэроэкспресс до Шереметьево, мчала из последних сил на такси, метро, автобусе. Масса впечатлений. Успела. Итог-красивые фото с экскурсии и разрыв связок голеностопа, в связи с тем что я упала в метро из-за спешки.

Это была незабываемая экскурсия, так как сломался теплоход и мы дрейфовали по реке Москве. Всё было бы прекрасно, если бы у меня не было билетов на самолёт. В итоге высадили