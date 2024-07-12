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Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом

Обзорная экскурсия на теплоходе с аудиогидом: узнайте все о Москве-реке
Вас ждёт уникальный маршрут вокруг «Золотого Острова» по Москве-реке и Обводному каналу, доступный только маломерным судам способным беспрепятственно преодолевать низкие пролеты мостов. Под рассказ аудиогида вы увидите Фонтанный комплекс на
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Водоотводном канале, Высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, парк Зарядье и т. д. На ваш выбор два варианта прогулки — в одну сторону либо круговой маршрут с возвращением в точку старта.

3.9
146 отзывов
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом

Описание аудиогида

Вы отправитесь на речную прогулку с аудиогидом от одного из центральных причалов — «Третьяковский» или «Зарядье». На ваш выбор маршрут в одну сторону либо круговая поездка с возвратом в точку старта. С борта теплохода вы увидите: фонтанный комплекс на водоотводном канале, Зарядье, Высотку на Котельнической набережной, Дом Музыки и т. д.

Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Зарядье
  • Большой Устьинский мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Большой Краснохолмский мост
  • Дом Музыки
  • 1-й и 2-й Шлюзовые мосты
  • Малый Краснохолмский мост
  • Зверев мост
  • Комиссариатский мост
  • Садовнический мост
  • Чугунный мост
  • Малый Москворецкий мост
  • Фонтанный комплекс на Водоотводном канале
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Напитки и питание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на последних 30 из 146 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
21
3
18
2
10
1
8
Н
экскурсия очень понравилась. во время путешествия аудиогид очень подробно рассказывал об истории Москвы. информация не была привязана к обьектам, мимо которых проплывал кораблик, а носила общий исторический характер, что было
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удобно, так как можно было не напрягаться и созерцать. Находились как на нижней, так и на верхней палубе. Везде чисто, очень вежливые сотрудники, не душно, сиденья удобные. Маршрут потрясающий: очень много интересных зданий по берегам, плывешь у самой воды, под мостами, которые практически над головой. Все очень понравилось

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А
Очень понравилась прогулка. Все сложилось: отличная погода, еще не самая жара, людей не битком. Небольшой минус - открытая палуба на корме, из-за шума двигателя плохо слышно экскурсию. Но в целом
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это не испортило прогулку.
Проезжали все знаковые исторические места в центре: высотку на Котельнической набережной, парящий мост в Зарядье, Кремль, храм Христа спасителя, Красный октябрь и т. п.
Прогулка замечательная, по времени тоже оптимально 1 час 20 мин. Всем рекомендую.

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M
Всё прошло хорошо, удобное судно с одной открытой палубой, дают пледы, есть кафе с небольшим выбором блюд, в основном бургеры и фритюр, цена по кухне средняя. В дождь прозрачная крыша
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на палубе задвигается. Отличные виды, аудиогид на троечку, абсолютно нет привязки к окружающим пейзажам, просто рассказывает кусок из истории Москвы, причём ближе к концу поездки идёт по второму кругу. В целом поездка очень понравилась, организатора рекомендую.

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M
Это была незабываемая экскурсия, так как сломался теплоход и мы дрейфовали по реке Москве. Всё было бы прекрасно, если бы у меня не было билетов на самолёт. В итоге высадили
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аварийно, не на конечной станции маршрута, я опоздала на аэроэкспресс до Шереметьево, мчала из последних сил на такси, метро, автобусе. Масса впечатлений. Успела. Итог-красивые фото с экскурсии и разрыв связок голеностопа, в связи с тем что я упала в метро из-за спешки.

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М
Это была незабываемая экскурсия, так как сломался теплоход и мы дрейфовали по реке Москве. Всё было бы прекрасно, если бы у меня не было билетов на самолёт. В итоге высадили
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аварийно, не на конечной станции маршрута, я опоздала на аэроэкспресс до Шереметьево, мчала из последних сил на такси, метро, автобусе. Масса впечатлений. Успела. Итог-красивые фото с экскурсии и разрыв связок голеностопа, в связи с тем что я упала в метро из-за спешки.

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А
Благодарим за чудесную прогулку и интереснейший рассказ историю аудиогида.
Чаще всего гуляешь и катаешься в центре города по одному и тому же маршруту, а тут как-будто открываешь для себя новую Москву, чём-то похожую на Питер, с фонтанами на Москве реке, такого вообще нигде нет, мосты разного размеры. Мы остались довольными, рекомендую от души эту прогулку.
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