Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками

Послушать увлекательные истории и решить задания от Деда Мороза на прогулке по центру Москвы

Наш веселый формат и волшебная атмосфера новогодней Москвы сделают знакомство детей со столицей ярким и помогут всё запомнить! В компании гида ребята погуляют по снежным улицам от Лубянки до Тверской, узнавая интересные факты. С помощью голоса Деда Мороза решат задания, найдут потерянные подарки и наполнят ими свои мешочки. А согреться поможет чай с угощениями!
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎅 Играя, узнавать новое
Что объединяет печную трубу в «башне», московские пробки и пьесу драматурга Островского «Снегурочка»? Наш праздничный квест «Новогодняя история о потерянных подарках». Детям предстоит внимательно слушать, выполнять задания Дедушки Мороза и искать его спрятанные подарки. Попутно они узнают:

— Как связаны любимый напиток Деда Мороза и самые большие часы;
— Что из новогодних подарков продавали строго по рецепту;
— Как «похорошела столица» благодаря дореволюционным заторам на дорогах;
— Как приучить невежд к прекрасному, чтобы сразу и навсегда;
— Кто была внебрачной дочкой, а стала законной внучкой;
— Какие необычные подарки получали москвичи в разные года.

Сияющие улицы красавицы-Москвы

  • На Лубянке мы поговорим про игрушки и Центральный Детский Мир — любимое царство для ребят всех возрастов;
  • На Театральном проезде вспомним про знаменитую аптеку Феррейнов и увидим роскошную арку;
  • Рассмотрим отель «Метрополь» и представим его шумные праздники;
  • На Театральной площади вспомним рождественские сюжеты двух театров и послушаем новогодние мелодии;
  • На Большой Дмитровке не пропустим Дом Союзов (чем же он знаменит?);
  • В Камергерском переулке пробежимся под яркими огоньками, чтобы отыскать нужный адрес;
  • С Тверской улицы повернем в тихий дворик, полюбуемся Саввинским подворьем.

🎁 В конце путешествия каждого юного исследователя новогодней Москвы ждут сувенир и красочная именная открытка!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям 6+
  • Оплата только за детей, взрослые гуляют с нами бесплатно (конечно, им тоже будет интересно). Чаем и сладостями угощаем всех!

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия доступна для заказа с 26 ноября до 19 января
  • Интерактивный Дед Мороз — это голос волшебника в записи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Прогулка динамичная, но все равно одевайтесь очень тепло!

Экскурсии для больших групп

Программа доступна не только в индивидуальном формате, но и для больших организованных групп/классов. Количество гидов на маршруте зависит от количества участников.

  • Стоимость для группы 5-8 детей вкл. — 1500 руб. /ребенок
  • Стоимость для группы 9-20 детей вкл. — 1350 руб. /ребенок
  • Стоимость для группы от 21 ребёнка — 1200 руб. /ребенок

При заказе программы для 5 детей и более действует скидка 20% для льготных категорий (уточняйте при бронировании)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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