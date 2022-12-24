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Описание
Что вас ожидает
🎅 Играя, узнавать новое Что объединяет печную трубу в «башне», московские пробки и пьесу драматурга Островского «Снегурочка»? Наш праздничный квест «Новогодняя история о потерянных подарках». Детям предстоит внимательно слушать, выполнять задания Дедушки Мороза и искать его спрятанные подарки. Попутно они узнают:
— Как связаны любимый напиток Деда Мороза и самые большие часы; — Что из новогодних подарков продавали строго по рецепту; — Как «похорошела столица» благодаря дореволюционным заторам на дорогах; — Как приучить невежд к прекрасному, чтобы сразу и навсегда; — Кто была внебрачной дочкой, а стала законной внучкой; — Какие необычные подарки получали москвичи в разные года.
✨ Сияющие улицы красавицы-Москвы
На Лубянке мы поговорим про игрушки и Центральный Детский Мир — любимое царство для ребят всех возрастов;
На Театральном проезде вспомним про знаменитую аптеку Феррейнов и увидим роскошную арку;
Рассмотрим отель «Метрополь» и представим его шумные праздники;
На Театральной площади вспомним рождественские сюжеты двух театров и послушаем новогодние мелодии;
На Большой Дмитровке не пропустим Дом Союзов (чем же он знаменит?);
В Камергерском переулке пробежимся под яркими огоньками, чтобы отыскать нужный адрес;
С Тверской улицы повернем в тихий дворик, полюбуемся Саввинским подворьем.
🎁 В конце путешествия каждого юного исследователя новогодней Москвы ждут сувенир и красочная именная открытка!
Организационные детали
Экскурсия подойдет детям 6+
Оплата только за детей, взрослые гуляют с нами бесплатно (конечно, им тоже будет интересно). Чаем и сладостями угощаем всех!
Как проходит экскурсия
Экскурсия доступна для заказа с 26 ноября до 19 января
Интерактивный Дед Мороз — это голос волшебника в записи
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Прогулка динамичная, но все равно одевайтесь очень тепло!
Экскурсии для больших групп
Программа доступна не только в индивидуальном формате, но и для больших организованных групп/классов. Количество гидов на маршруте зависит от количества участников.
Стоимость для группы 5-8 детей вкл. — 1500 руб. /ребенок
Стоимость для группы 9-20 детей вкл. — 1350 руб. /ребенок
Стоимость для группы от 21 ребёнка — 1200 руб. /ребенок
При заказе программы для 5 детей и более действует скидка 20% для льготных категорий (уточняйте при бронировании)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Провели 804 экскурсии для 2162 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог. Люблю работать с детьми и придумывать для них необычные квест-экскурсии. Я работаю с командой профессиональных гидов, поэтому за качество отвечаем.
Наша миссия: показать маленьким путешественникам Москву их глазами и изменить ваши представления о пеших прогулках.