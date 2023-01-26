Детская новогодняя квест-экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Москвой через игру.Под руководством гида дети отправятся в увлекательное путешествие от Лубянки до Тверской, где они будут решать задания, искать потерянные подарки

и узнавать интересные факты о столице. Голос Деда Мороза поможет им в этом, а чай с угощениями согреет в зимнюю погоду. В конце каждого участника ждёт сувенир и красочная открытка. Экскурсия подходит для детей от 6 лет, взрослые могут присоединиться бесплатно. Это идеальный способ провести время всей семьёй в праздничной атмосфере Москвы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

🎅 Играя, узнавать новое

Что объединяет печную трубу в «башне», московские пробки и пьесу драматурга Островского «Снегурочка»? Наш праздничный квест «Новогодняя история о потерянных подарках». Детям предстоит внимательно слушать, выполнять задания Дедушки Мороза и искать его спрятанные подарки. Попутно они узнают:

— Как связаны любимый напиток Деда Мороза и самые большие часы;

— Что из новогодних подарков продавали строго по рецепту;

— Как «похорошела столица» благодаря дореволюционным заторам на дорогах;

— Как приучить невежд к прекрасному, чтобы сразу и навсегда;

— Кто была внебрачной дочкой, а стала законной внучкой;

— Какие необычные подарки получали москвичи в разные года.

✨ Сияющие улицы красавицы-Москвы

На Лубянке мы поговорим про игрушки и Центральный Детский Мир — любимое царство для ребят всех возрастов;

На Театральном проезде вспомним про знаменитую аптеку Феррейнов и увидим роскошную арку;

Рассмотрим отель «Метрополь» и представим его шумные праздники;

На Театральной площади вспомним рождественские сюжеты двух театров и послушаем новогодние мелодии;

На Большой Дмитровке не пропустим Дом Союзов (чем же он знаменит?);

В Камергерском переулке пробежимся под яркими огоньками, чтобы отыскать нужный адрес;

С Тверской улицы повернем в тихий дворик, полюбуемся Саввинским подворьем.

🎁 В конце путешествия каждого юного исследователя новогодней Москвы ждут сувенир и красочная именная открытка!

Организационные детали

Экскурсия подойдет детям 6+

Оплата только за детей, взрослые гуляют с нами бесплатно (конечно, им тоже будет интересно). Чаем и сладостями угощаем всех!

Стоимость квеста указана за группу до 4-х детей + до 4-х взрослых

Как проходит экскурсия

Экскурсия доступна для заказа с 26 ноября до 19 января

Интерактивный Дед Мороз — это голос волшебника в записи

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Прогулка динамичная, но все равно одевайтесь очень тепло!

Экскурсии для больших групп

Программа доступна не только в индивидуальном формате, но и для больших организованных групп/классов. Количество гидов на маршруте зависит от количества участников