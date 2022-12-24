Наш веселый формат и волшебная атмосфера новогодней Москвы сделают знакомство детей со столицей ярким и помогут всё запомнить! В компании гида ребята погуляют по снежным улицам от Лубянки до Тверской, узнавая интересные факты. С помощью голоса Деда Мороза решат задания, найдут потерянные подарки и наполнят ими свои мешочки. А согреться поможет чай с угощениями!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

🎅 Играя, узнавать новое

Что объединяет печную трубу в «башне», московские пробки и пьесу драматурга Островского «Снегурочка»? Наш праздничный квест «Новогодняя история о потерянных подарках». Детям предстоит внимательно слушать, выполнять задания Дедушки Мороза и искать его спрятанные подарки. Попутно они узнают:

— Как связаны любимый напиток Деда Мороза и самые большие часы;

— Что из новогодних подарков продавали строго по рецепту;

— Как «похорошела столица» благодаря дореволюционным заторам на дорогах;

— Как приучить невежд к прекрасному, чтобы сразу и навсегда;

— Кто была внебрачной дочкой, а стала законной внучкой;

— Какие необычные подарки получали москвичи в разные года.

✨ Сияющие улицы красавицы-Москвы

На Лубянке мы поговорим про игрушки и Центральный Детский Мир — любимое царство для ребят всех возрастов;

На Театральном проезде вспомним про знаменитую аптеку Феррейнов и увидим роскошную арку;

Рассмотрим отель «Метрополь» и представим его шумные праздники;

На Театральной площади вспомним рождественские сюжеты двух театров и послушаем новогодние мелодии;

На Большой Дмитровке не пропустим Дом Союзов (чем же он знаменит?);

В Камергерском переулке пробежимся под яркими огоньками, чтобы отыскать нужный адрес;

С Тверской улицы повернем в тихий дворик, полюбуемся Саввинским подворьем.

🎁 В конце путешествия каждого юного исследователя новогодней Москвы ждут сувенир и красочная именная открытка!

Организационные детали

Экскурсия подойдет детям 6+

Оплата только за детей, взрослые гуляют с нами бесплатно (конечно, им тоже будет интересно). Чаем и сладостями угощаем всех!

Как проходит экскурсия

Экскурсия доступна для заказа с 26 ноября до 19 января

Интерактивный Дед Мороз — это голос волшебника в записи

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Прогулка динамичная, но все равно одевайтесь очень тепло!

Экскурсии для больших групп

Программа доступна не только в индивидуальном формате, но и для больших организованных групп/классов. Количество гидов на маршруте зависит от количества участников.

Стоимость для группы 5-8 детей вкл. — 1500 руб. /ребенок

Стоимость для группы 9-20 детей вкл. — 1350 руб. /ребенок

Стоимость для группы от 21 ребёнка — 1200 руб. /ребенок

При заказе программы для 5 детей и более действует скидка 20% для льготных категорий (уточняйте при бронировании)