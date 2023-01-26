Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Увлекательная новогодняя квест-экскурсия для детей с подарками и сюрпризами. Прогулка по Москве в компании Деда Мороза оставит яркие впечатления
Детская новогодняя квест-экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Москвой через игру.
Под руководством гида дети отправятся в увлекательное путешествие от Лубянки до Тверской, где они будут решать задания, искать потерянные подарки читать дальшеуменьшить
и узнавать интересные факты о столице. Голос Деда Мороза поможет им в этом, а чай с угощениями согреет в зимнюю погоду. В конце каждого участника ждёт сувенир и красочная открытка. Экскурсия подходит для детей от 6 лет, взрослые могут присоединиться бесплатно. Это идеальный способ провести время всей семьёй в праздничной атмосфере Москвы
🎅 Играя, узнавать новое Что объединяет печную трубу в «башне», московские пробки и пьесу драматурга Островского «Снегурочка»? Наш праздничный квест «Новогодняя история о потерянных подарках». Детям предстоит внимательно слушать, выполнять задания Дедушки Мороза и искать его спрятанные подарки. Попутно они узнают:
— Как связаны любимый напиток Деда Мороза и самые большие часы; — Что из новогодних подарков продавали строго по рецепту; — Как «похорошела столица» благодаря дореволюционным заторам на дорогах; — Как приучить невежд к прекрасному, чтобы сразу и навсегда; — Кто была внебрачной дочкой, а стала законной внучкой; — Какие необычные подарки получали москвичи в разные года.
✨ Сияющие улицы красавицы-Москвы
На Лубянке мы поговорим про игрушки и Центральный Детский Мир — любимое царство для ребят всех возрастов;
На Театральном проезде вспомним про знаменитую аптеку Феррейнов и увидим роскошную арку;
Рассмотрим отель «Метрополь» и представим его шумные праздники;
На Театральной площади вспомним рождественские сюжеты двух театров и послушаем новогодние мелодии;
На Большой Дмитровке не пропустим Дом Союзов (чем же он знаменит?);
В Камергерском переулке пробежимся под яркими огоньками, чтобы отыскать нужный адрес;
С Тверской улицы повернем в тихий дворик, полюбуемся Саввинским подворьем.
🎁 В конце путешествия каждого юного исследователя новогодней Москвы ждут сувенир и красочная именная открытка!
Организационные детали
Экскурсия подойдет детям 6+
Оплата только за детей, взрослые гуляют с нами бесплатно (конечно, им тоже будет интересно). Чаем и сладостями угощаем всех!
Стоимость квеста указана за группу до 4-х детей + до 4-х взрослых
Как проходит экскурсия
Экскурсия доступна для заказа с 26 ноября до 19 января
Интерактивный Дед Мороз — это голос волшебника в записи
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Прогулка динамичная, но все равно одевайтесь очень тепло!
Экскурсии для больших групп
Программа доступна не только в индивидуальном формате, но и для больших организованных групп/классов. Количество гидов на маршруте зависит от количества участников
Стоимость указана за группу 1-4 детей включительно + до 6 взрослых
Стоимость для группы от 5 детей 2200₽/ребёнок, взрослый без оплаты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4008 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог. читать дальшеуменьшить
Люблю работать с детьми и придумывать для них необычные квест-экскурсии. Я работаю с командой профессиональных гидов, поэтому за качество отвечаем.
Наша миссия — показать маленьким путешественникам Москву их глазами и изменить ваши представления о пеших прогулках.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
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2
–
1
–
Н
Наталья
Нам очень понравилась экскурсия. Было немного холодно, но никто не замерз. Прогулялись по самому центру, узнали интересные факты. Попили чай напротив Большого театра!!!! Все было очень динамично, интересно, дети не читать дальшеуменьшить
скучали совсем: то подарки, то задачки, то музыку слушали. Всем возрастам понравилось: у нас и 1 год был самому маленькому и 3 и самые взрослые 12, да и родители тоже получили большое удовольствие и новогоднее настроение!!!!
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Н
Наталья
Выражаю огромную благодарность Карине за проведенную увлекательную новогоднюю экскурсию. Наши подопечные остались в восторге как дети, так и взрослые. Чуткое и внимательное отношение, интересные факты, необычная подача материала через разнообразные задания, подарочки, а также горячий чай- создали новогоднее настроение и ощущение праздника. Спасибо большое!
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Екатерина
Нам очень понравилось, экскурсовод замечательная и интеллигентная женщина ребенку было интересно
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А
Алина
Все было замечательно! Всем понравилось: и детям, и взрослым!
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а
алла
Экскурсия очень понравилась
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А
Александра
Экскурсия понравилась
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