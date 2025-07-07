Подул сильный ветер… И из Третьяковки разлетелись картины! Теперь вам предстоит отыскать их на улицах Москвы.
Вы соберёте магический пазл, откроете волшебную коробку и попробуете свои силы в актёрском мастерстве.
Узнаете, кто на самом деле нарисовал «Утро в сосновом лесу» и в кого превращаются люди с плохим поведением.
Описание квестаТайны пропавших картин Приготовьтесь — мы отправляемся по следам пропавших из Третьяковской галереи картин! Нас ожидает «Фонтан искусств», Лужков мост, удивительная скульптура «Дети — жертвы пороков взрослых» и другие интересные места Москвы. Со мной вы узнаете:
- кто на самом деле нарисовал мишек в сосновом лесу;
- какие картины спрятаны в фонтане;
- где находится идеальное место для примирения;
- какие секреты хранит культурный центр «ГЭС-2». Мы найдём аллею железных деревьев, сыграем в познавательную викторину, решим ребусы и соберем волшебный пазл, который приведёт нас к главной разгадке экскурсии. А в конце каждый участник получит призы ручной работы! Важная информация: Экскурсия подойдёт и для детей, и для взрослых. Материал подаётся в зависимости от возрастной категории экскурсантов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтан искусств
- Третьяковская галерея
- Лужков мост
- Скульптура «Дети - жертвы пороков взрослых»
- Культурный центр «ГЭС-2»
- Скульптура «Большая глина № 4»
Что включено
- Услуги гида
- Призы ручной работы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан «Вдохновение», Лаврушинский переулок (м. Третьяковская)
Завершение: ГЭС-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия подойдёт и для детей
- И для взрослых. Материал подаётся в зависимости от возрастной категории экскурсантов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
ЛЮДМИЛА
7 июл 2025
Двухчасовая квест-экскурсия « От Третьяковки до ГЭС-2» оставила САМОЕ ЛУЧШЕЕ впечатление. Гид Елена очень тактично учитывала индивидуальные особенности и потребности разновозрастной (от 6 до 78 лет) нашей группы, так, что ВСЕМ было интересно. Дети с энтузиазмом выполняли задания квеста, а взрослые открывали что-то новое на этом, много раз исхоженном маршруте. Искренне благодарны милой Елене и рекомендуем этот маршрут!
Лучшие пожелания!!!
