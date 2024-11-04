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Какой павильон был разобран в Канаде и перевезён через океан на кораблях в Москву? Что Сталин сделал с охранником, который публично высказал ему замечание на ВДНХ? Почему колонна у павильона «Культура» стонет по ночам? Чтобы разобраться, придётся решиться на эксперимент с незадачливыми студентами-физиками, отправиться в прошлое и узнать историю ВДНХ.