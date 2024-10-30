Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборИз Москвы с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
Создать уникальный сувенир в дизайнерской студии на ВДНХ
Начало: Пр. Мира
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей
Погрузитесь в мир инженерии и робототехники на ВДНХ! Под руководством специалистов дети создадут уникальные проекты и исследуют космическую экспозицию
Начало: На ВДНХ
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Погрузитесь в мир искусства и дизайна в Москве, посетив уникальные арт-кластеры. Узнайте, как бывшие заводы стали центрами творчества и вдохновения
Начало: В районе метро Курская/Чкаловская
16 дек в 13:30
17 дек в 13:30
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
25%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Узнать об успехе мечтателя из Германии, оценить ГЭС-2 и получить атмосферные снимки
Начало: В районе метро Кропоткинская
12 дек в 09:30
13 дек в 12:30
7500 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Центральный павильон ВДНХ: выставка «Образ Москвы в русском искусстве» (билеты включены)
Редкая возможность увидеть коллекцию Русского музея в исторических интерьерах
Начало: У станции метро «ВДНХ»
13 дек в 15:00
20 дек в 15:00
1800 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия30 октября 2024Прекрасная экскурсия, которая, в целом, изменила моё ощущение современного искусства:)
- ААндрей26 октября 2024Отличная экскурсия для любителей современного искусства. Удобный маршрут и красочные яркие локации. Прекрасные виды для запоминающейся прогулки и фотосессии. Можно
- ММарина29 июля 2024Очень интересная для меня экскурсия получилась. Екатерина огромная молодец, учла все пожелания, изучила все что я написала заранее.
Экскурсия была наполненная,
- ИИлья25 ноября 2023Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
- ССветлана4 июня 2023Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!
- ННаталья7 февраля 2023Сегодня с Екатериной гуляли по арт-кластерам, остались безумно довольны и экскурсией, и Екатериной. От Кати узнали много интересной информации, несмотря
- ЮЮлия11 мая 2022Хорошая, насыщенная экскурсия, особенно для тех, кто впервые посещает эти арт-кластеры. Мы специально взяли проводника, чтобы провел по всем тайным
- ДДанила9 января 2022Все очень понравилось, Катерина очень интересный рассказчик.
