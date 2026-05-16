О московском метро сложено множество легенд, приглашаю вас исследовать одну из них! Каждый горожанин хотя бы раз слышал о том, что стены метро декорированы элементами каменного наследия величайшего столичного храма — храма Христа Спасителя.
Как настоящие учёные, мы отправимся в экспедицию по станциям и попытаемся приблизиться к разгадке этих тайн!
Описание экскурсии
Наследие великого храма
Прогуливаясь по станциям метро, вы познакомитесь с основными вехами судьбы храма Христа Спасителя. Выясните, какие виды камня были использованы в декоре. И попробуете предположить, где могли находится склады мрамора, снятого с его стен.
Я расскажу городские легенды о наследии храма в оформлении станций метрополитена. Поделюсь версиями о том, в каких частях интерьера он может присутствовать, согласно мнению историков и архитекторов.
На экскурсии вы услышите:
- Из каких станций состоял первый пусковой отрезок Московского метрополитена
- Какое отношение станция метро «Кропоткинская» имеет к египетским фараонам
- Почему советское правительство называло станции метро подземными храмами
- Для чего нужны ветки, дублирующие друг друга
- Какую станцию метро считают самой загадочной в столице
- Куда пропадали портреты, считавшиеся важной частью оформления подземки
- Почему не следует тереть носы «на счастье»
А ещё вы:
- В облицовке станций обнаружите необыкновенные организмы, возраст которых превышает 540 миллионов лет
- Увидите некогда самую большую станцию глубокого заложения в мире и чудесные мозаики, созданные непередаваемой ценой
- Выясните, где находится «Сердце Московского метро» и куда исчезают торшеры из станционных залов
- Познакомитесь с архитекторами, создавшими роскошную станцию
И многое другое!
Организационные детали
- Однократный вход в метро оплачивается отдельно. Прошу вас быть подготовленными к оплате без задержек и иметь при себе проездной билет
- Экскурсия проводится с использованием радиогида — наушники предоставляются. Для наибольшего комфорта можно захватить собственные проводные наушники с круглым штекером
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 787 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
