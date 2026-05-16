О московском метро сложено множество легенд, приглашаю вас исследовать одну из них! Каждый горожанин хотя бы раз слышал о том, что стены метро декорированы элементами каменного наследия величайшего столичного храма — храма Христа Спасителя. Как настоящие учёные, мы отправимся в экспедицию по станциям и попытаемся приблизиться к разгадке этих тайн!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наследие великого храма

Прогуливаясь по станциям метро, вы познакомитесь с основными вехами судьбы храма Христа Спасителя. Выясните, какие виды камня были использованы в декоре. И попробуете предположить, где могли находится склады мрамора, снятого с его стен.

Я расскажу городские легенды о наследии храма в оформлении станций метрополитена. Поделюсь версиями о том, в каких частях интерьера он может присутствовать, согласно мнению историков и архитекторов.

На экскурсии вы услышите:

Из каких станций состоял первый пусковой отрезок Московского метрополитена

Какое отношение станция метро «Кропоткинская» имеет к египетским фараонам

Почему советское правительство называло станции метро подземными храмами

Для чего нужны ветки, дублирующие друг друга

Какую станцию метро считают самой загадочной в столице

Куда пропадали портреты, считавшиеся важной частью оформления подземки

Почему не следует тереть носы «на счастье»

А ещё вы:

В облицовке станций обнаружите необыкновенные организмы, возраст которых превышает 540 миллионов лет

Увидите некогда самую большую станцию глубокого заложения в мире и чудесные мозаики, созданные непередаваемой ценой

Выясните, где находится «Сердце Московского метро» и куда исчезают торшеры из станционных залов

Познакомитесь с архитекторами, создавшими роскошную станцию

И многое другое!

Организационные детали