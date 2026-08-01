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Мастер-класс по созданию коктейлей с дегустацией (18+)

Почувствовать себя настоящим московским барменом
Это будет захватывающее приключение: закрытая вечеринка в спикизи-баре, где под чутким руководством профессионального бармена вы погрузитесь в историю миксологии, научитесь делать три авторских коктейля и угоститесь безлимитными настойками под приятную музыку.
Мастер-класс по созданию коктейлей с дегустацией (18+)
Мастер-класс по созданию коктейлей с дегустацией (18+)
Мастер-класс по созданию коктейлей с дегустацией (18+)

Описание мастер-класса

  • Вы познакомитесь с барной культурой и узнаете историю возникновения коктейлей.
  • Научитесь работать с инструментами бармена и овладеете базовыми навыками миксологии.
  • Под руководством профессионального бармена пошагово научитесь делать 3 коктейля.
  • Снимите много контента и угоститесь безлимитными настойками.
  • После мастер-класса сможете остаться в баре и отвести душу в караоке или танцах под диджей-сеты.

Организационные детали

  • Мастер-класс проводится в отдельном зале камерного бара.
  • Возраст участников строго 18+.
  • Остаток стоимости оплачивается перед началом мастер-класса наличными или переводом бармену, проводящему программу.
  • В стоимость входят безлимитные настойки и три коктейля, созданные вашими руками (они всегда разные — это сюрприз).
  • С вами будет бармен из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Базовый билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Добрынинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2914 туристов
Я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фотографов в Москве. Мы придумываем авторские фотомаршруты, создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.

Входит в следующие категории Москвы

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