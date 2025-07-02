Погрузитесь в мир необычных заведений, скрытых двориков и увлекательных рассказов! Вы посетите несколько баров и под ароматные настойки (по желанию) узнаете о криминальном прошлом Хитровки.
Это не классический барный рейд — это путешествие сквозь время и культуру, а каждое место — отдельная страница книги о Москве.
Описание экскурсии
- Прогулка, на которой вы узнаете, где снимали «Брата 2» и в какой древнейший дом Москвы можно попасть только по секретному коду.
- Посещение места, которое, как считают его создатели, насквозь пропитано духом свободы.
- Рассказ о Хитровке — одном из самых опасных и криминальных районов 19 века, где находились печально известные трактиры «Каторга» и «Пересыльный».
- Знакомство со старейшим питейным заведением Москвы и баром, который похож на кабинет биологии.
- Посещение бара-музея, где продлевают жизнь старинным вещам.
Организационные детали
- Вы посетите не менее 3 заведений разной ценовой категории и отличных по формату.
- Дополнительные расходы: напитки барах — по желанию.
- Пожалуйста, приходите на экскурсию трезвыми и без своих алкогольных напитков.
в пятницу в 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1435 туристов
Меня зовут Татьяна, я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
2 июл 2025
С недавних пор доброй традицией нашей бухгалтерии стали познавательно-увеселительные мероприятия на мой ДР. Куда только не ходили… однажды, в составе организованной экскурсии пошли дружить с темнокожими людьми в питейные заведениях
Входит в следующие категории Москвы
