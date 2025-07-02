читать дальше

Университета дружбы народов, в прошлом году гоняли чаи в музее Востока, а в этом году дошло дело о экскурсии Татьяны по питейным и прочим интересным местам Китай-города… сказать что понравилось, ничего не сказать. Полный восторг… за один круг побывали в буржуазном пафосном пабе, жестко андеграундном кабинете биологии (да, да, сидели за партами, ходили к доске, т. е. барной стойке, звенел звонок, когда делали дзин и проч.), а потом, неожиданно оказались в готической церкви 18 века, вмонтированной в подземный паб!

Да что говорить, Лучше сто раз увидеть, чем один раз услышать. Всем на экскурсию.