Эта экскурсия словно новогодний подарок. Мы пройдём по праздничным улицам, где всё сияет огнями и звенит ожиданием чудес. Вас ждут истории о первых ёлках, забытых традициях и любимых новогодних символах. Будем есть угощения и загадывать желания. Ведь Новый год — время волшебства и праздника!
Описание экскурсии
Наш маршрут
- Мы пройдём по украшенным к празднику улицам и площадям центра города. Среди них: Трубная площадь, ул. Неглинная, Кузнецкий мост, Театральная площадь, ул. Никольская, Красная площадь.
- Чтобы не замерзнуть, будем заходить внутрь центральных пассажей с уютными и нарядными ярмарками.
О чём поговорим:
- почему в России было четыре новых года.
- когда и как появилась традиция украшать ёлки.
- почему рождественскую ель декорируют шарами.
- как давно Новый год считается официальным праздником и почему его какое-то время не отмечали.
- где был сделан первый салат оливье и из чего он состоял.
- откуда пошла традиция ходить на Новый год в баню.
- и о других праздничных историях.
Организационные детали
- Вы можете взять с собой чай или кофе в термосе либо купить напитки на ярмарках. Они оплачиваются дополнительно.
- Могу провести экскурсию для компании больше 6 человек. Детали обсудим в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 41 туриста
Аттестованный московский гид, искусствовед, победитель конкурса «Экскурсоводы Победы». Я замечаю красоту и детали там, где другие обычно проходят мимо и не останавливаются. Экскурсия со мной — это лёгкая и познавательная прогулка, которая наполняет смыслом знакомые места или открывает для гостей новые точки на карте города. Москва потрясающе красива и многослойна! Открывать её для себя можно бесконечно. Давайте делать это вместе!
