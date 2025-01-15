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Московские призраки

2.7
3 отзыва
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Москва по праву входит в десятку самых мистических городов мира.

Почти за девять веков своей официальной истории 📖 наш город 🏙️ накопил огромное количество призраков и приведений самого разного вида и фасона.

У нас встречаются удивительные слуховые фантомы, появляются инфернальные животные, действуют разнообразные проклятия.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 600 ₽ за человека

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Московские призраки
Московские призраки

Что вы увидите

  • Место, где протекает проклятая река
  • Место, где появляется призрак Царевны Софьи
  • Храм Христа Спасителя
  • Библиотека Им. Ленина
  • Подъезд "нехорошей" квартирки
  • Дом Арсения Морозова
  • Первый вариант Памятника Н. В. Гоголю
  • Особняк Рябушинских
  • Самый мистический театр Москвы
  • Патриаршие Пруды
  • Дом Пигита
Что вас ожидает- Во время нашего путешествия вы узнаете, почему Кремль занимает первое место в мире по числу призраков и приведений на один квадратный метр своей территории.
  • Услышите удивительную историю 📖 из жизни Храма Христа Спасителя и поймёте, чем неразрывно связан этот храм с Центральной Государственной Библиотекой.
  • Узнаете: сколько раз призрак Ленина появлялся в Кремле и от чего призрак Фани Каплан облюбовал кремлёвские стенные переходы.
  • Вы поймете, какое место в нашей истории играло Лобное место, и где на самом деле совершались казни преступников.
  • Мы попытаемся понять, почему персонажи великого романа Мастер и Маргарита оказались на крыше Дома Пашкова.
  • Вы узнаете странную историю перезахоронения Н. В. Гоголя.
  • Мы окажемся около самого мистического театра Москвы и вам откроется история дамы попытавшейся обмануть смерть.
  • Вы узнаете, где располагается звуковой фантом автомобиля Л. Берия, и какой призрак Москвы можно назвать самым известным.
  • На Патриарших прудах вы узнаете их подлинную историю и поймете, почему они притягивали к себе М. А. Булгакова.
  • Во время нашего путешествия вы узнаете массу удивительных фактов, и Москва откроется вам с иной: странной, страшной, мистической стороны.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 м. Площадь Революции у памятника Жукову
Московские призраки
Московские призраки
Московские призраки
Московские призраки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
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3 отзыва оставили туристы

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