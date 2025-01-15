Огни С. – Гид из Москвы

Москва по праву входит в десятку самых мистических городов мира.



Почти за девять веков своей официальной истории 📖 наш город 🏙️ накопил огромное количество призраков и приведений самого разного вида и фасона.



У нас встречаются удивительные слуховые фантомы, появляются инфернальные животные, действуют разнообразные проклятия.