Что вы увидите
- Место, где протекает проклятая река
- Место, где появляется призрак Царевны Софьи
- Храм Христа Спасителя
- Библиотека Им. Ленина
- Подъезд "нехорошей" квартирки
- Дом Арсения Морозова
- Первый вариант Памятника Н. В. Гоголю
- Особняк Рябушинских
- Самый мистический театр Москвы
- Патриаршие Пруды
- Дом Пигита
Что вас ожидает- Во время нашего путешествия вы узнаете, почему Кремль занимает первое место в мире по числу призраков и приведений на один квадратный метр своей территории.
- Услышите удивительную историю 📖 из жизни Храма Христа Спасителя и поймёте, чем неразрывно связан этот храм с Центральной Государственной Библиотекой.
- Узнаете: сколько раз призрак Ленина появлялся в Кремле и от чего призрак Фани Каплан облюбовал кремлёвские стенные переходы.
- Вы поймете, какое место в нашей истории играло Лобное место, и где на самом деле совершались казни преступников.
- Мы попытаемся понять, почему персонажи великого романа Мастер и Маргарита оказались на крыше Дома Пашкова.
- Вы узнаете странную историю перезахоронения Н. В. Гоголя.
- Мы окажемся около самого мистического театра Москвы и вам откроется история дамы попытавшейся обмануть смерть.
- Вы узнаете, где располагается звуковой фантом автомобиля Л. Берия, и какой призрак Москвы можно назвать самым известным.
- На Патриарших прудах вы узнаете их подлинную историю и поймете, почему они притягивали к себе М. А. Булгакова.
- Во время нашего путешествия вы узнаете массу удивительных фактов, и Москва откроется вам с иной: странной, страшной, мистической стороны.
Начало и место завершения
🚩 м. Площадь Революции у памятника Жукову
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
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