Внук, искавший следы деда, пропавшего без вести, столкнулся с почтальоном в старой военной форме.
Неожиданная встреча обернулась путешествием во времени: сквозь вихрь событий их бросило в сердце осаждённой Москвы… Этот аудиоквест — не просто прогулка по знаковым локациям столицы. Вы увидите редкие видеохроники и подлинные фотографии. И узнаете, как жили москвичи в те времена.
Описание квеста
Маршрут
Метро «Охотный ряд» — здание Телеграфа — штаб ПВО — Столешников переулок — Савинское подворье — Камергерский переулок — Большой театр — памятник Жукову — Красная площадь — Александровский сад
На спектакле-квесте:
- Вы глубоко погрузитесь в повседневность москвичей и узнаете, как протекала жизнь в тыловом городе во время битвы за столицу
- Услышите, чем жили люди в те непростые времена, о чём они думали, как справлялись с трудностями и находили ли утешение в посещении театров
- Узнаете удивительные секреты маскировки Москвы и поймёте, как удалось передвинуть целую улицу, не потревожив жителей
- Откроете для себя принципы работы противовоздушной обороны
Аудиоматериалы для спектакля записаны на студии звукозаписи с участием профессиональных актёров. Чтобы лучше представить, что вас ждёт, послушайте пример аудио: ссылка
Организационные детали
- После оплаты я пришлю вам ссылку на сайт и данные для входа
- Квест вы проходите самостоятельно в любое удобное время — он доступен в течение 1 года с момента оплаты
- Для прохождения нужны телефон или планшет с доступом в интернет и наушники
- Стоимость указана за один доступ к квесту-спектаклю, но одновременно можно использовать несколько устройств с одного аккаунта
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станци метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 99 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1267 туристов
Меня зовут Геннадий. Около 10 лет играл в КВН, а потом 5 лет тренерствовал там же. Но это не главное. Ещё я финалист всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов — 2024». Но это тоже не главное. Главное, что я люблю родную землю, страну и город.
