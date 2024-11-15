Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Жизнь Есенина была наполнена страстью, любовными историями, мистикой, фатализмом и двойственностью. С одной стороны, он восхищался всем тем прекрасным, что его окружало. С другой — изнемогал от галлюцинаций и одиночества. Обо всём этом мы поговорим на прогулке по есенинским местам Москвы. Вы увидите дома, где он жил и гостил. И ЗАГС, где он женился дважды.