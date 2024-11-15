Жизнь Есенина была наполнена страстью, любовными историями, мистикой, фатализмом и двойственностью. С одной стороны, он восхищался всем тем прекрасным, что его окружало. С другой — изнемогал от галлюцинаций и одиночества. Обо всём этом мы поговорим на прогулке по есенинским местам Москвы. Вы увидите дома, где он жил и гостил. И ЗАГС, где он женился дважды.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом, где Есенин с сёстрами гостил у Софьи Толстой
- Дом, где он жил в коммунальной квартире с гражданской женой Анной Изрядновой
- ЗАГС, где поэт зарегистрировал два официальных брака
- Особняк, где жила Айседора Дункан
Вы узнаете:
- Где и почему поэта «борода душила»
- Что его жёнам предсказывали цыганки
- Почему доктор запрещал закрывать дверь своему беспокойному пациенту
- О чём Есенин у потусторонних сил выспрашивал, а потом места себе не находил
- Где он зеркала бил и от призраков отбивался
- Почему поэт старушек ненавидел и с кулаками на них бросался
- Почему с него друзья глаз не спускали — и правильно делали
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 31 туриста
Моя команда гидов проведёт интересную столичную экскурсию и раскроет городские секреты. Наши рассказы яркие и запоминающиеся. Все экскурсии живые — мы рассказываем про Москву, жителей, памятники и героев. Вы увидите и прочувствуете исторический и гастрономический вкус города. Присоединяйтесь к нашим путешествиям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
15 ноя 2024
Всей нашей компании понравилась прогулка, даже скептически настроенным друзьям. Владимир заинтересовал всех и прогулкой, и темой экскурсии, и знал ответы на самые каверзные вопросы. Было очень интересно, спасибо
Входит в следующие категории Москвы
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