Зовём вас на прогулку по бывшему центру расселения немцев в районе реки Яузы — Немецкой слободе. Мы полюбуемся памятниками готической архитектуры, дворцами и особнякам.
Выясним, как московские немцы воспитывали российских цесаревичей, управляли академиями, заводами и поместьями. А затем устроим баварский обед с дегустацией пива.
Описание экскурсии
Мы проедем по Немецкой слободе, где вы увидите:
- дворец Лефорта
- Слободской и Екатерининский дворцы
- старое немецкое кладбище, основанное во время эпидемии чумы
Остановимся у бывшей полицейской больницы «святого доктора» — Фридриха Иосифа Гааза.
Полюбуемся небольшим особняком Евангелического приюта для сирот в Гороховом переулке.
Посетим Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, в котором ведутся богослужения на русском и немецком языках в сопровождении музыки старинного органа — одного из немногих в столице, сохранившихся с 19 века.
Вы узнаете:
- кто построил первый московский небоскрёб
- какой всемирно известный институт возник на базе Евангелической больницы
- как и где возник первый немецкий театр и клуб в Москве
- кто из московских немцев прославился русской широтой души и почему
- за что Фридриха Гааза выжили из запасной аптеки московской медицинской конторы
Символичным окончанием экскурсии станет немецкий обед в одном из лучших национальных ресторанов Москвы с дегустацией пива. В меню:
- суп «Франкфурт» — знаменитый немецкий гороховый суп с фирменными колбасками Линдерхоф
- на горячее — ароматные телячьи колбаски вайсвурст с альпийскими травами + традиционный гарнир — картофельное пюре, маринованные огурчики и капуста
- фирменное пиво «Линдерхоф» (0,5 л) с солёным брецелем
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. Перемещаемся на комфортабельном автобусе
- Выдаём радиогиды с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед — 2 400 ₽ (по желанию, при бронировании экскурсии)
- Цена экскурсии 11 января 2026 г. — 2 850 ₽
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2750 ₽
|Новогодний
|2850 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 683 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
