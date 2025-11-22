Зовём вас на прогулку по бывшему центру расселения немцев в районе реки Яузы — Немецкой слободе. Мы полюбуемся памятниками готической архитектуры, дворцами и особнякам. Выясним, как московские немцы воспитывали российских цесаревичей, управляли академиями, заводами и поместьями. А затем устроим баварский обед с дегустацией пива.

Описание экскурсии

Мы проедем по Немецкой слободе, где вы увидите:

дворец Лефорта

Слободской и Екатерининский дворцы

старое немецкое кладбище, основанное во время эпидемии чумы

Остановимся у бывшей полицейской больницы «святого доктора» — Фридриха Иосифа Гааза.

Полюбуемся небольшим особняком Евангелического приюта для сирот в Гороховом переулке.

Посетим Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, в котором ведутся богослужения на русском и немецком языках в сопровождении музыки старинного органа — одного из немногих в столице, сохранившихся с 19 века.

Вы узнаете:

кто построил первый московский небоскрёб

какой всемирно известный институт возник на базе Евангелической больницы

как и где возник первый немецкий театр и клуб в Москве

кто из московских немцев прославился русской широтой души и почему

за что Фридриха Гааза выжили из запасной аптеки московской медицинской конторы

Символичным окончанием экскурсии станет немецкий обед в одном из лучших национальных ресторанов Москвы с дегустацией пива. В меню:

суп «Франкфурт» — знаменитый немецкий гороховый суп с фирменными колбасками Линдерхоф

на горячее — ароматные телячьи колбаски вайсвурст с альпийскими травами + традиционный гарнир — картофельное пюре, маринованные огурчики и капуста

фирменное пиво «Линдерхоф» (0,5 л) с солёным брецелем

Организационные детали

Экскурсия автопешеходная. Перемещаемся на комфортабельном автобусе

Выдаём радиогиды с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

