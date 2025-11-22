Мои заказы

Москва немецкая

С посещением Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла
Зовём вас на прогулку по бывшему центру расселения немцев в районе реки Яузы — Немецкой слободе. Мы полюбуемся памятниками готической архитектуры, дворцами и особнякам.

Выясним, как московские немцы воспитывали российских цесаревичей, управляли академиями, заводами и поместьями. А затем устроим баварский обед с дегустацией пива.
Описание экскурсии

Мы проедем по Немецкой слободе, где вы увидите:

  • дворец Лефорта
  • Слободской и Екатерининский дворцы
  • старое немецкое кладбище, основанное во время эпидемии чумы

Остановимся у бывшей полицейской больницы «святого доктора» — Фридриха Иосифа Гааза.

Полюбуемся небольшим особняком Евангелического приюта для сирот в Гороховом переулке.

Посетим Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, в котором ведутся богослужения на русском и немецком языках в сопровождении музыки старинного органа — одного из немногих в столице, сохранившихся с 19 века.

Вы узнаете:

  • кто построил первый московский небоскрёб
  • какой всемирно известный институт возник на базе Евангелической больницы
  • как и где возник первый немецкий театр и клуб в Москве
  • кто из московских немцев прославился русской широтой души и почему
  • за что Фридриха Гааза выжили из запасной аптеки московской медицинской конторы

Символичным окончанием экскурсии станет немецкий обед в одном из лучших национальных ресторанов Москвы с дегустацией пива. В меню:

  • суп «Франкфурт» — знаменитый немецкий гороховый суп с фирменными колбасками Линдерхоф
  • на горячее — ароматные телячьи колбаски вайсвурст с альпийскими травами + традиционный гарнир — картофельное пюре, маринованные огурчики и капуста
  • фирменное пиво «Линдерхоф» (0,5 л) с солёным брецелем

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная. Перемещаемся на комфортабельном автобусе
  • Выдаём радиогиды с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — 2 400 ₽ (по желанию, при бронировании экскурсии)
  • Цена экскурсии 11 января 2026 г. — 2 850 ₽

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2750 ₽
Новогодний2850 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 683 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

