Мистическая экскурсия по Москве: Узнайте о языческой и православной символике
Обзорно-мистическая экскурсия по Москве для любителей нестандартных исторических фактов, ярких историй и таинственных мест. Маршрут проходит по самому центру столицы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гоголевский бульвар
- Остоженка
- Храм Христа Спасителя
- Патриарший и Большой каменный мост
- Дом на набережной
- Памятник Петру Первому
- Фабрика «Красный октябрь»
- Александровский сад
- Кремлевская набережная
- Храм Василия Блаженного
- Васильевский спуск
- Красная и Манежная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время экскурсии вы узнаете:
- почему Москва вошла в пятерку самых мистических городов мира и почему мистика — это вторая реальность;
- как географическое положение Москвы сказалось на характере москвичей;
- что такое «зодиакальная карта Москвы» и откуда она взялась, как повлияла эта карта на современный план города и на строительство московского метрополитена;
- какая «тайная» языческая, православная, масонская, а затем и советская символики заложены в главных архитектурных памятниках Москвы: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Дом на набережной, сталинские высотки и т. д.;
- какие легенды хранят в себе тихие воды Москвы-реки, и почему рек было две, а осталась одна;
- где стояла крепость боярина Кучки.
- Также во время экскурсии вы узнаете о том, где находились самые древние поселения в Москве, кем были их обитатели, куда исчез район Древнего Чертолья, где лучше загадывать тайные желания и какой ритуал для них существует.
- В качестве приятного воспоминания о нашей дружеской прогулке каждый из участников получит в подарок зодиакальную карту Москвы.
- Экскурсия прекрасно подойдет как для тех, кто на пару дней приехал в Москву, так и для тех, кто хочет увидеть нечто необычное в уже привычном.
- Продолжительность: 2 часа.
Согласно расписанию в 20-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионная прогулка
- Зодиакальная карта Москвы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ст. / м. «Кропоткинская», у выхода №1Завершение: Красная площадь, ближайшие станции метро: "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции"
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в 20-00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Встреча за 5 минут до прогулки на выходе со станции метро «Кропоткинская» (красная ветка) к Гоголевскому бульвару
- У карты района
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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