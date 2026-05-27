Во время поездки открываются виды на известные архитектурные символы и современные городские пространства. Маршрут включает остановки для фотографий в точках с панорамными видами. Такая прогулка сочетает динамику поездки и знакомство с вечерней атмосферой города.
Описание экскурсии
Вечерняя Москва на пассажирском сиденье мотоцикла
Эта прогулка — динамичное путешествие по вечернему городу, когда Москва загорается огнями и открывается с новой стороны. Вы увидите столицу с пассажирского сиденья мотоцикла, почувствуете атмосферу вечерних улиц и прокатитесь по маршруту, где сочетаются исторические места и современные городские пространства.
По набережным вечерней Москвы
Маршрут проходит вдоль живописных набережных реки, откуда открываются виды на знаковые места города. По пути вы увидите Гостиницу «Космос», сталинскую высотку на Котельнической набережной, проедете рядом со стенами Кремля и увидите Храм Христа Спасителя. Эти виды особенно впечатляют в вечернее время, когда архитектура подсвечена огнями города.
Современная архитектура и огни столицы
Во время поездки откроется и современная Москва. Мы увидим футуристический мост в парке «Зарядье», проедем по Новому Арбату, где вечерние огни создают атмосферу большого города, и остановимся у Башни 2000, откуда открывается панорама делового центра. На маршруте предусмотрены остановки, чтобы сделать фотографии вечерней Москвы. Одной из точек станет площадка у Башни 2000, откуда открывается вид на деловой квартал небоскрёбов. Ещё одна остановка — у Киевского вокзала, где особенно выразительно смотрятся архитектурные формы здания и огни вечернего города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница «Космос»
- Котельническая набережная
- Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Парк «Зарядье»
- Новый Арбат
- Башня 2000
- Киевский вокзал
Что включено
- Мотоцикл
- Услуги гида-проводника
- Защитная экипировка: шлем с гарнитурой и одноразовый подшлемник
- Ветровка (при необходимости)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Мира, 146
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
