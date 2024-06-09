Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Перенестись на 200 лет назад, понаблюдать за ходом сражения и раскрыть детали легендарных событий
Музей-панорама в бывших Филях — особая гордость Москвы, таких по всему миру всего 60! Осматривая знаменитое полотно Ф. Рубо и экспозиции в залах, вы станете свидетелями кульминационного момента Бородинской битвы и наглядно познакомитесь с историей Отечественной войны 1812 года. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
На аудиоэкскурсии вы погрузитесь в славные и трагические для России дни 1812 года. Поймёте, почему русская армия в начале войны отступала в глубь страны. Узнаете о пожаре Москвы, отступлении Великой армии Наполеона и последнем сражении у переправы через реку Березина.
Главный экспонат музея — огромное полотно Франца Алексеевича Рубо, рассказывающее об одном из ключевых событий войны, Бородинской битве. Вы окажетесь в деревне Семёновская, увидите Багратионовы флеши (полевые артиллерийские укрепления на высоте), командные пункты Наполеона и Кутузова.
В других залах вас встретят императоры, генералы и маршалы, офицеры и партизаны. Вы сравните военную форму русских и французских солдат. А также заглянете в полевой госпиталь, куда привезли смертельно раненого Багратиона.
В результате события, произошедшие более двухсот лет назад, станут для вас ближе и понятнее.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в музей — 400 руб. за взрослого, 200 руб. — льготные категории.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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