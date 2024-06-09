Музей-панорама в бывших Филях — особая гордость Москвы, таких по всему миру всего 60! Осматривая знаменитое полотно Ф. Рубо и экспозиции в залах, вы станете свидетелями кульминационного момента Бородинской битвы и наглядно познакомитесь с историей Отечественной войны 1812 года. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.

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Описание аудиогида

Что вас ожидает

На аудиоэкскурсии вы погрузитесь в славные и трагические для России дни 1812 года. Поймёте, почему русская армия в начале войны отступала в глубь страны. Узнаете о пожаре Москвы, отступлении Великой армии Наполеона и последнем сражении у переправы через реку Березина.

Главный экспонат музея — огромное полотно Франца Алексеевича Рубо, рассказывающее об одном из ключевых событий войны, Бородинской битве. Вы окажетесь в деревне Семёновская, увидите Багратионовы флеши (полевые артиллерийские укрепления на высоте), командные пункты Наполеона и Кутузова.

В других залах вас встретят императоры, генералы и маршалы, офицеры и партизаны. Вы сравните военную форму русских и французских солдат. А также заглянете в полевой госпиталь, куда привезли смертельно раненого Багратиона.

В результате события, произошедшие более двухсот лет назад, станут для вас ближе и понятнее.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музей — 400 руб. за взрослого, 200 руб. — льготные категории.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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