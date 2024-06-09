Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов

Перенестись на 200 лет назад, понаблюдать за ходом сражения и раскрыть детали легендарных событий
Музей-панорама в бывших Филях — особая гордость Москвы, таких по всему миру всего 60! Осматривая знаменитое полотно Ф. Рубо и экспозиции в залах, вы станете свидетелями кульминационного момента Бородинской битвы и наглядно познакомитесь с историей Отечественной войны 1812 года. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

На аудиоэкскурсии вы погрузитесь в славные и трагические для России дни 1812 года. Поймёте, почему русская армия в начале войны отступала в глубь страны. Узнаете о пожаре Москвы, отступлении Великой армии Наполеона и последнем сражении у переправы через реку Березина.

Главный экспонат музея — огромное полотно Франца Алексеевича Рубо, рассказывающее об одном из ключевых событий войны, Бородинской битве. Вы окажетесь в деревне Семёновская, увидите Багратионовы флеши (полевые артиллерийские укрепления на высоте), командные пункты Наполеона и Кутузова.

В других залах вас встретят императоры, генералы и маршалы, офицеры и партизаны. Вы сравните военную форму русских и французских солдат. А также заглянете в полевой госпиталь, куда привезли смертельно раненого Багратиона.

В результате события, произошедшие более двухсот лет назад, станут для вас ближе и понятнее.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музей — 400 руб. за взрослого, 200 руб. — льготные категории.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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