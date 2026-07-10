Маяковский, его время и провокация как искусство Эта прогулка посвящена Владимиру Маяковскому — поэту, который превратил литературу, рекламу и личную жизнь в единый эксперимент. Мы разберёмся, почему его творчество вызывало восторг и шок одновременно, и как футуристы меняли представление о культуре, языке и человеке. Маршрут проходит по районам Сретенского бульвара, Лубянки и переулкам Мясницкой, связанным с творческой и личной судьбой поэта. Это прогулка-игра, где история Маяковского подаётся через интерактив и неожиданные сюжетные повороты. Жизнь, реклама и футуристические провокации Во время экскурсии мы узнаем, может ли реклама быть смертельной, какую фразу Маяковского сегодня используют HR-специалисты и как футуристы создавали новые формы искусства. Поговорим о революционной эстетике, рекламных экспериментах и культурных провокациях начала XX века. Разберёмся, кто виноват в «эпидемии самоубийств» в восприятии эпохи, и почему творчество Маяковского вызывало столь противоречивые реакции у современников. Любовь, скандалы и культурные маскарады Мы вспомним футуристические маскарады, революционные «комиксы» и необычные формы самопрезентации поэта. Поговорим о его личной жизни, любовных многоугольниках и представлениях о семье, которые радикально отличались от традиционных. Маршрут пройдёт по переулкам Мясницкой, в районе Сретенского бульвара и Лубянки, где переплетаются культурная среда и биография поэта. Важная информация:

Экскурсия предназначена для взрослой аудитории (18+).