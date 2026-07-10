Интерактивная прогулка по Москве, посвящённая Владимиру Маяковскому, раскрывает его творчество, личную жизнь и культурные провокации эпохи футуризма. Маршрут проходит по районам Мясницкой и Лубянки.
Описание экскурсии
Маяковский, его время и провокация как искусство Эта прогулка посвящена Владимиру Маяковскому — поэту, который превратил литературу, рекламу и личную жизнь в единый эксперимент. Мы разберёмся, почему его творчество вызывало восторг и шок одновременно, и как футуристы меняли представление о культуре, языке и человеке. Маршрут проходит по районам Сретенского бульвара, Лубянки и переулкам Мясницкой, связанным с творческой и личной судьбой поэта. Это прогулка-игра, где история Маяковского подаётся через интерактив и неожиданные сюжетные повороты. Жизнь, реклама и футуристические провокации Во время экскурсии мы узнаем, может ли реклама быть смертельной, какую фразу Маяковского сегодня используют HR-специалисты и как футуристы создавали новые формы искусства. Поговорим о революционной эстетике, рекламных экспериментах и культурных провокациях начала XX века. Разберёмся, кто виноват в «эпидемии самоубийств» в восприятии эпохи, и почему творчество Маяковского вызывало столь противоречивые реакции у современников. Любовь, скандалы и культурные маскарады Мы вспомним футуристические маскарады, революционные «комиксы» и необычные формы самопрезентации поэта. Поговорим о его личной жизни, любовных многоугольниках и представлениях о семье, которые радикально отличались от традиционных. Маршрут пройдёт по переулкам Мясницкой, в районе Сретенского бульвара и Лубянки, где переплетаются культурная среда и биография поэта. Важная информация:
Экскурсия предназначена для взрослой аудитории (18+).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Переулки Мясницкой
- Сретенский бульвар
- Лубянка
- Район, связанный с жизнью Владимира Маяковского
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сретенский бульвар
Завершение: Метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия предназначена для взрослой аудитории (18+)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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