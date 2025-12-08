Москва — город контрастов. На прогулке вы увидите, как старинные церкви и усадьбы соседствуют с современными памятниками и граффити. Заглянете в атмосферные дворики, разгадаете архитектурные загадки и полюбуетесь единственной в городе англиканской церковью в готическом стиле. А ещё найдёте знаменитый «переехавший» дом и обнаружите культовое андеграундное место.

Вы начнёте путешествие со Староваганьковского переулка, где спрятались два самобытных дворика. Узнаете, как по-разному складывалась судьба московских усадеб: в одном разместился центр андеграунда, а во втором проходит выставка скульптур 18 века.

Далее направитесь к бывшему Шереметеву двору, где история и современность переплетаются в необычном сочетании.

На одной из центральных улиц Москвы проследите, как менялся город в советское время и что сохранилось с тех лет. Здесь же откроется уголок старой Англии с готической архитектурой и загадочной судьбой одной англичанки.

Экскурсию завершится на Тверской, где за мощными сталинками скрываются жемчужины архитектуры. Например, причудливый сказочный терем, «переехавший» вглубь улицы — вы узнаете о необычном эксперименте строителей.

Также вы увидите:

Саввинское подворье — исторический комплекс, бывшее подворье Саввино-Сторожевского монастыря

Церковь Знамения иконы Божией Матери — памятник русского зодчества, посвящённый почитаемому образу Богородицы

Англиканскую церковь Святого Андрея — неоготический храм с ярким европейским стилем

Палаты Арасланова — старинные жилые палаты 17 века, сохранившие атмосферу допетровской Москвы

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

