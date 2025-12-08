Мои заказы

Неизвестная Москва: аудиопрогулка по дворикам и переулкам

Заглянуть в колоритные уголки и исследовать непарадную столицу в своём темпе
Москва — город контрастов.

На прогулке вы увидите, как старинные церкви и усадьбы соседствуют с современными памятниками и граффити.

Заглянете в атмосферные дворики, разгадаете архитектурные загадки и полюбуетесь единственной в городе англиканской церковью в готическом стиле. А ещё найдёте знаменитый «переехавший» дом и обнаружите культовое андеграундное место.
Неизвестная Москва: аудиопрогулка по дворикам и переулкам© Экскурсии с аудиогидом
Неизвестная Москва: аудиопрогулка по дворикам и переулкам© Экскурсии с аудиогидом
Неизвестная Москва: аудиопрогулка по дворикам и переулкам© Экскурсии с аудиогидом

Описание аудиогида

Вы начнёте путешествие со Староваганьковского переулка, где спрятались два самобытных дворика. Узнаете, как по-разному складывалась судьба московских усадеб: в одном разместился центр андеграунда, а во втором проходит выставка скульптур 18 века.

Далее направитесь к бывшему Шереметеву двору, где история и современность переплетаются в необычном сочетании.

На одной из центральных улиц Москвы проследите, как менялся город в советское время и что сохранилось с тех лет. Здесь же откроется уголок старой Англии с готической архитектурой и загадочной судьбой одной англичанки.

Экскурсию завершится на Тверской, где за мощными сталинками скрываются жемчужины архитектуры. Например, причудливый сказочный терем, «переехавший» вглубь улицы — вы узнаете о необычном эксперименте строителей.

Также вы увидите:

  • Саввинское подворье — исторический комплекс, бывшее подворье Саввино-Сторожевского монастыря
  • Церковь Знамения иконы Божией Матери — памятник русского зодчества, посвящённый почитаемому образу Богородицы
  • Англиканскую церковь Святого Андрея — неоготический храм с ярким европейским стилем
  • Палаты Арасланова — старинные жилые палаты 17 века, сохранившие атмосферу допетровской Москвы

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Староваганьковском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16481 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

У Петровских ворот: архитектурные истории Москвы
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
У Петровских ворот: архитектурные истории Москвы
Прогулка по Петровским воротам - это шанс узнать Москву с другой стороны, через архитектуру и истории, которые не оставят вас равнодушными
Начало: У станции метро «Чеховская»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
1400 ₽ за человека
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва непарадная, приветливая, милая. Индивидуальная экскурсия
Пешая
1.5 часа
434 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
Сегодня в 16:00
10 дек в 13:00
от 3300 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве