На прогулке вы увидите, как старинные церкви и усадьбы соседствуют с современными памятниками и граффити.
Заглянете в атмосферные дворики, разгадаете архитектурные загадки и полюбуетесь единственной в городе англиканской церковью в готическом стиле. А ещё найдёте знаменитый «переехавший» дом и обнаружите культовое андеграундное место.
Описание аудиогида
Вы начнёте путешествие со Староваганьковского переулка, где спрятались два самобытных дворика. Узнаете, как по-разному складывалась судьба московских усадеб: в одном разместился центр андеграунда, а во втором проходит выставка скульптур 18 века.
Далее направитесь к бывшему Шереметеву двору, где история и современность переплетаются в необычном сочетании.
На одной из центральных улиц Москвы проследите, как менялся город в советское время и что сохранилось с тех лет. Здесь же откроется уголок старой Англии с готической архитектурой и загадочной судьбой одной англичанки.
Экскурсию завершится на Тверской, где за мощными сталинками скрываются жемчужины архитектуры. Например, причудливый сказочный терем, «переехавший» вглубь улицы — вы узнаете о необычном эксперименте строителей.
Также вы увидите:
- Саввинское подворье — исторический комплекс, бывшее подворье Саввино-Сторожевского монастыря
- Церковь Знамения иконы Божией Матери — памятник русского зодчества, посвящённый почитаемому образу Богородицы
- Англиканскую церковь Святого Андрея — неоготический храм с ярким европейским стилем
- Палаты Арасланова — старинные жилые палаты 17 века, сохранившие атмосферу допетровской Москвы
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽