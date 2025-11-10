Осенью 1921 года Булгаков приехал в столицу — и в своём «Трактате о жилище» отметил: «я знаю Москву досконально и намерен описать её». А спустя без малого 20 лет сделал её местом действия своего «закатного» романа.
Как менялось отношение Булгакова к городу? Где он жил, работал и какими необычными способами зарабатывал деньги? Об этом и многом другом — на моей экскурсии!
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Не все знают, что решающую роль в творческой судьбе и личной жизни Булгакова сыграли не только Патриаршие пруды (хотя и они тоже!). В его романах и повестях упоминаются и другие адреса, многие из которых не входят в стандартные экскурсионные маршруты. Я проведу вас по писательским местам и расскажу, как и почему Булгаков начал писать книги, чем вдохновлялся и кем на самом деле была Маргарита.
На нашем пути встретятся:
- Патриаршие пруды — поговорим, кого здесь бросил Булгаков и почему именно это место выбрал местом встречи персонажей «Мастера и Маргариты»
- «Нехорошая квартира» — обсудим, какую женщину больше всего ненавидел писатель и почему он несколько месяцев жил с двумя жёнами в одной комнате.
- Сад «Эрмитаж» — расскажу, каким незаконным способом писатель зарабатывал себе на еду и при чём здесь шулеры
- Памятник Пушкину — разберёмся, почему это место стало культовым для Булгакова и при чём здесь трамвай «Аннушка»
- Дом Нирнзее — раскроем тайну, почему писатель обожал этот «тучерез» и не раз возвращался сюда
- Дом Герцена — выясним, что же такого подслушал здесь Булгаков и кому от этого стало плохо
- Театр Моссовета — поговорим, как ошибка Булгакова сделала театр знаменитым
- Дом Актёра — изучим место, где Булгаков начал писать пьесу о Сталине, и вспомним, чем он за это заплатил
