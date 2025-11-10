Осенью 1921 года Булгаков приехал в столицу — и в своём «Трактате о жилище» отметил: «я знаю Москву досконально и намерен описать её». А спустя без малого 20 лет сделал её местом действия своего «закатного» романа. Как менялось отношение Булгакова к городу? Где он жил, работал и какими необычными способами зарабатывал деньги? Об этом и многом другом — на моей экскурсии!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Не все знают, что решающую роль в творческой судьбе и личной жизни Булгакова сыграли не только Патриаршие пруды (хотя и они тоже!). В его романах и повестях упоминаются и другие адреса, многие из которых не входят в стандартные экскурсионные маршруты. Я проведу вас по писательским местам и расскажу, как и почему Булгаков начал писать книги, чем вдохновлялся и кем на самом деле была Маргарита.

На нашем пути встретятся: