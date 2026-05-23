Немецкая и Басманная слобода. Групповая экскурсия

Познакомиться с живым уголком Москвы, где историческое наследие вплетается в современность
Лефортово — колыбель российской армии и флота, элитного военного образования и медицины. Позже — модный район Москвы и её неофициальный культурный центр.

Сколько необыкновенных судеб переплетается в этом месте! На прогулке вы увидите и узнаете всё самое интересное.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Давным-давно на правом берегу Яузы…

Район возник на месте бывшей Немецкой слободы. После пожаров и погромов в 1652 году сюда переселили всех московских иностранцев. Именно здесь Пётр I бывал у своего друга Франца Лефорта и возлюбленной Анны Монс. Лефортово стало центром важных политических решений, пышных приёмов и весёлых пирушек.

Мы увидим:

  • Дворец Франца Лефорта
  • Слободской дворец
  • Елоховской собор

Вы узнаете:

  • как царская резиденция превратилась в военные казармы
  • каким было первое медицинское учреждение Москвы
  • кто закладывал легендарный парк на реке Яузе
  • почему Лефорт создал Солдатскую слободу
  • историю дома Анны Монс
  • мифы, связанные с Францем Лефортом
  • историю императорских дворцов у берега Яузы, где стоял «московский Петергоф»
  • как район связан с жизнью и творчеством Пушкина

Организационные детали

  • Женщинам для посещения Елоховского со6ора нужно иметь с со6ой платки
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в субботу в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 8591 туриста
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
Были на экскурсии 8 мая. Очень интересно и увлекательно рассказывает экскурсовод, даже дождь не помешал получить удовольствие. Узнали много нового о казалось бы с детства знакомом районе, в том числе
о Лефортовском дворце и его обитателях. Экскурсия насыщенная,затрагивающая многие вехи истории, локации Басманного района и многих исторических известных и неизвестных,но тем не менее очень интересных персонажей. Экскурсия оставила очень приятное впечатление,мы довольны проведенным временем.

М
Выражаю искрению благодарность гиду Маргарите за сегодняшнюю экскурсию по Немецкой слободе. Нам все понравилось и маршрут и содержание самой экскурсии. Время пролетело незаметно. Маргарита очень удачно соотносила исторические события и настоящее время. Узнали много нового о уже известных фактах.
