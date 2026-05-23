Лефортово — колыбель российской армии и флота, элитного военного образования и медицины. Позже — модный район Москвы и её неофициальный культурный центр.
Сколько необыкновенных судеб переплетается в этом месте! На прогулке вы увидите и узнаете всё самое интересное.
Описание экскурсии
Давным-давно на правом берегу Яузы…
Район возник на месте бывшей Немецкой слободы. После пожаров и погромов в 1652 году сюда переселили всех московских иностранцев. Именно здесь Пётр I бывал у своего друга Франца Лефорта и возлюбленной Анны Монс. Лефортово стало центром важных политических решений, пышных приёмов и весёлых пирушек.
Мы увидим:
- Дворец Франца Лефорта
- Слободской дворец
- Елоховской собор
Вы узнаете:
- как царская резиденция превратилась в военные казармы
- каким было первое медицинское учреждение Москвы
- кто закладывал легендарный парк на реке Яузе
- почему Лефорт создал Солдатскую слободу
- историю дома Анны Монс
- мифы, связанные с Францем Лефортом
- историю императорских дворцов у берега Яузы, где стоял «московский Петергоф»
- как район связан с жизнью и творчеством Пушкина
Организационные детали
- Женщинам для посещения Елоховского со6ора нужно иметь с со6ой платки
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 8591 туриста
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Были на экскурсии 8 мая. Очень интересно и увлекательно рассказывает экскурсовод, даже дождь не помешал получить удовольствие. Узнали много нового о казалось бы с детства знакомом районе, в том числе
М
Выражаю искрению благодарность гиду Маргарите за сегодняшнюю экскурсию по Немецкой слободе. Нам все понравилось и маршрут и содержание самой экскурсии. Время пролетело незаметно. Маргарита очень удачно соотносила исторические события и настоящее время. Узнали много нового о уже известных фактах.
