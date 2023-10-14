Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Моя экскурсия — личный взгляд на Хамовники. Но тем она и интересна. Это неофициальная история района. Не ждите педантичного перечисления дат, которые вы забудете через несколько часов.
Мои Хамовники — это переплетение рассказов о людях, памятных местах и событиях, а также увлекательные детали о районе, которые знаем только мы, местные жители.
Мои Хамовники — это переплетение рассказов о людях, памятных местах и событиях, а также увлекательные детали о районе, которые знаем только мы, местные жители.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Покажу, где жили и гуляли великие поэты и писатели, а также герои их произведений. Пройдём по любимым улочкам Толстого, Есенина, Тургенева, Булгакова.
- Расскажу про простых и известных людей, которые учились в самых именитых школах и гимназиях 19–20 веков. Вспомним учебные заведения попроще, но с не менее интересными историями и легендами. Объясню, что означает само название Хамовники.
- Вы узнаете, где жил самый известный британский разведчик, работавший на СССР. Посмотрите на нашу «Пизанскую башню» (колокольню храма Николы) и на первый кооперативный ресторан, где обедали Рейган и Горбачёв в 1988 году. И да! Не забудьте, что мы будем гулять по району с самой дорогой недвижимостью в Москве, неофициально названному «Золотая Миля».
Мы увидим практически все архитектурные стили:
- классицизм (храм Христа Спасителя), модерн русский (дом Перцовой) и европейский (дом Филатова)
- редкий ар-деко (входная группа станции метро «Кропоткинская») и великолепные образцы конструктивизма (Дом на набережной и ДК завода «Каучук»)
- промышленный лофт и, конечно, сталинский ампир (Общевойсковая академия им. Фрунзе)
Организационные детали
- Бóльшую часть прогулки мы будем ходить пешком — пройдём около 9 000 шагов. Для удобства перемещения доедем до некоторых точек на автомобиле BMW.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Москве
Я родился и вырос в Москве. Жил в разных районах, но самый любимый — Хамовники. Увлекаюсь историей Москвы, хочу делиться знаниями и секретами города, который люблю. Провожу экскурсии для путешественников, которые хотят видеть больше, чем в стандартных экскурсионных программах.
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