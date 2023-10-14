Моя экскурсия — личный взгляд на Хамовники. Но тем она и интересна. Это неофициальная история района. Не ждите педантичного перечисления дат, которые вы забудете через несколько часов.



Мои Хамовники — это переплетение рассказов о людях, памятных местах и событиях, а также увлекательные детали о районе, которые знаем только мы, местные жители.