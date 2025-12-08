Мы прогуляемся по главным московским улицам, посмотрим на здания театров и поговорим о страницах их военной истории. За те годы артисты дали более миллиона концертов и спектаклей. Не было ни одной воинской части, где бы они не выступали. Во фронтовых концертных бригадах участвовали свыше 40 тысяч человек. Обсудим эту колоссальную активность и многое другое.
Описание экскурсии
- Большой театр. Во время войны он был замаскирован под жилой массив.
- Малый театр. Здание театра было на реконструкции все военные годы, но труппа продолжала работать.
- Центральный детский театр. Уступил свою сцену Малому театру на время ремонтных работ.
- Московский художественный театр. Корифеи театра были эвакуированы в Нальчик, труппа — в Саратов.
- Театр оперетты. Работал в эвакуации, но также открыл московский филиал и продолжал давать спектакли в городе.
- Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Был единственным театром, который не закрывался в Москве во время войны.
- Театральная площадь. Масштабное пространство перед Большим театром тоже внесло вклад в оборону города.
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую участникам старше 14 лет.
- На протяжении всего маршрута мы идём под горку, что делает прогулку максимально комфортной.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чеховская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 41 туриста
Аттестованный московский гид, искусствовед, победитель конкурса «Экскурсоводы Победы». Я замечаю красоту и детали там, где другие обычно проходят мимо и не останавливаются. Экскурсия со мной — это лёгкая и познавательная прогулка, которая наполняет смыслом знакомые места или открывает для гостей новые точки на карте города. Москва потрясающе красива и многослойна! Открывать её для себя можно бесконечно. Давайте делать это вместе!
