Мы прогуляемся по главным московским улицам, посмотрим на здания театров и поговорим о страницах их военной истории. За те годы артисты дали более миллиона концертов и спектаклей. Не было ни одной воинской части, где бы они не выступали. Во фронтовых концертных бригадах участвовали свыше 40 тысяч человек. Обсудим эту колоссальную активность и многое другое.