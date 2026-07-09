Приглашаем прокатиться на теплоходе по сердцу столицы. В свете иллюминации водная прогулка раскроет вам Москву в новом свете.
Вы полюбуетесь пейзажами мегаполиса, сделаете яркие фотографии, потанцуете и посмотрите необычное шоу света. На борту к вашим услугам кафе-бар.
Вы полюбуетесь пейзажами мегаполиса, сделаете яркие фотографии, потанцуете и посмотрите необычное шоу света. На борту к вашим услугам кафе-бар.
Описание экскурсии
Маршрут прогулки
Причал «Китай-город» — парящий мост парка «Зарядье» — ландшафтный парк «Зарядье» — собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский Театр эстрады — храм Христа Спасителя — памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — оборот — памятник Петру Первому — храм Христа Спасителя — Московский Кремль — ландшафтный парк «Зарядье» — парящий мост парка «Зарядье» — высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — причал «Китай-город»
Организационные детали
- Продолжительность прогулки 2 ч 10 мин
- Прогулка проходит на теплоходе типа «Снегири» вместимостью до 250 человек. На борту есть кондиционер, уборная, кафе-бар и ресторан. Детскую коляску, велосипед или самокат можно взять с собой
- С собой можно принести алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Продукты питания на борт проносить не разрешается
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|690 ₽
|Взрослый , С ГОРЯЧИМ ЛАНЧЕМ, Питание включено
|1090 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Китай-город / Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 17875 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Вечерняя прогулка с дискотекой и световом шоу по Москве-реке от парка «Зарядье»»
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 11:06
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Оценить открыточные виды столицы
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 11:47
Завтра в 11:47
590 ₽ за человека
Аудиогид
Обзорная прогулка по центру Москвы от причала «Зарядье»
Начало: Причал «Красный Октябрь»
790 ₽ за человека
Аудиогид
Маршрут "Золотой Остров" от причала "Зарядье" (в одну сторону или круговой)
За 1,5 часа проплыть по Москве-реке, любуясь достопримечательностями
Начало: На причале «Зарядье» (сектор А)
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:50
890 ₽ за человека
690 ₽ за человека