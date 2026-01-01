Добрая зимняя экскурсия в питомник сибирских хаски. Общение с собаками, знакомство с породой, возможность прокатиться на упряжке и чаепитие на природе.
Описание экскурсии
Новогодние приключения у Белого Клыка: день в питомнике хаски«Разве можно прожить всю жизнь вот так, без собаки?» — этот вопрос становится лейтмотивом нашей тёплой и удивительной экскурсии в питомник настоящих ездовых собак. Здесь вас ждёт встреча с прямыми потомками волков — голубоглазыми красавцами и красавицами породы сибирский хаски. В сопровождении профессиональных кинологов вы погрузитесь в мир самой древней из известных ездовых пород, узнаете об их уникальных качествах и даже освоите базовые навыки каюра — погонщика собачьей упряжки.
Знакомство и общение с хаски
Хаски известны своим дружелюбием, умом и особой «улыбкой». Вы сможете вдоволь пообщаться с этими энергичными и обаятельными собаками, увидеть, как они взаимодействуют друг с другом и с человеком, и даже услышать их «разговоры» — разнообразные звуки, которые они издают в зависимости от настроения. Вам представится возможность сделать памятные фотографии с взрослыми собаками и очаровательными щенками, почувствовав их безоглядную искреннюю привязанность. После активного общения всех гостей ждёт тёплое чаепитие со сладостями.
Прогулка на упряжке и важные детали
По желанию и за дополнительную плату на месте можно будет прокатиться на настоящей собачьей упряжке по зимнему заповедному лесу, чтобы на себе ощутить скорость и силу этих удивительных животных. Важно помнить, что питомник — это не развлекательный центр, а профессиональная спортивная база, где выращивают чемпионов. Средства от экскурсий идут на корм и содержание собак. Вся программа проходит на открытом воздухе, поэтому необходима тёплая, практичная одежда и обувь без каблуков, которую не жаль испачкать. Важная информация:
- Экскурсия проходит полностью на открытом воздухе, помещения для обогрева нет.
- Необходима тёплая, непромокаемая одежда и обувь без каблуков.
- Рекомендуется иметь сменную одежду и обувь.
- Кормить животных строго запрещено.
- Катание на собачьей упряжке оплачивается отдельно на месте.
- При прибытии в собачий питомник, для вас проведут инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в питомнике, под вашу роспись. Администрация питомника оставляет за собой право отказать в посещении туристам, которые не прослушали инструктаж и не поставили свою подпись.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Услуги сопровождающего
- Экскурсия по питомнику
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Катание на собачьей упряжке по заповедному лесу (300 м.) - 600 рублей/чел.
- Катание на собачьей упряжке по заповедному лесу (2 км.) - 1600 рублей/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бутырская улица
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
