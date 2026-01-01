Новогодние приключения у Белого Клыка: день в питомнике хаски«Разве можно прожить всю жизнь вот так, без собаки?» — этот вопрос становится лейтмотивом нашей тёплой и удивительной экскурсии в питомник настоящих ездовых собак. Здесь вас ждёт встреча с прямыми потомками волков — голубоглазыми красавцами и красавицами породы сибирский хаски. В сопровождении профессиональных кинологов вы погрузитесь в мир самой древней из известных ездовых пород, узнаете об их уникальных качествах и даже освоите базовые навыки каюра — погонщика собачьей упряжки.

Знакомство и общение с хаски

Хаски известны своим дружелюбием, умом и особой «улыбкой». Вы сможете вдоволь пообщаться с этими энергичными и обаятельными собаками, увидеть, как они взаимодействуют друг с другом и с человеком, и даже услышать их «разговоры» — разнообразные звуки, которые они издают в зависимости от настроения. Вам представится возможность сделать памятные фотографии с взрослыми собаками и очаровательными щенками, почувствовав их безоглядную искреннюю привязанность. После активного общения всех гостей ждёт тёплое чаепитие со сладостями.

Прогулка на упряжке и важные детали

По желанию и за дополнительную плату на месте можно будет прокатиться на настоящей собачьей упряжке по зимнему заповедному лесу, чтобы на себе ощутить скорость и силу этих удивительных животных. Важно помнить, что питомник — это не развлекательный центр, а профессиональная спортивная база, где выращивают чемпионов. Средства от экскурсий идут на корм и содержание собак. Вся программа проходит на открытом воздухе, поэтому необходима тёплая, практичная одежда и обувь без каблуков, которую не жаль испачкать. Важная информация: