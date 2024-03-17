С Светлана

Великолепная экскурсия! Общение с настоящими полярными ездовыми собаками!!! . А покатушки с ними - настоящий восторг!!! Это не книжное представление после чтива о собачьих упряжках, а всё по Настоящему!!! . Очень рекомендую, не пожалеете! .