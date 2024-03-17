4 часа
Групповая
Хаски не на Аляске «Питомник хаски» Северный
Начало: М. ВДНХ
12 янв в 10:45
18 янв в 10:45
2890₽ за человека
1 час
Индивидуальная
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: В д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
2000₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
В гости к хаски и северным оленям из Москвы (без трансфера)
Познакомиться с животными-кинозвёздами и почесать собачье пузико
Начало: В городском округе Ступино (Московская область)
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
4 янв в 11:00
5 янв в 11:00
1500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 марта 2024Великолепная экскурсия! Общение с настоящими полярными ездовыми собаками!!! . А покатушки с ними - настоящий восторг!!! Это не книжное представление после чтива о собачьих упряжках, а всё по Настоящему!!! . Очень рекомендую, не пожалеете! .
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Питомник хаски»
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