Встреча с хаски – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Встреча с хаски» в Москве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: В д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
«Увидев их, посетители в первую очередь восклицают: «Это не хаски»
Завтра в 17:00
15 окт в 10:00
2 000 за человека
Хаски не на Аляске «Питомник хаски» Северный
На автобусе
1 отзыв
4 часа
Групповая
Хаски не на Аляске «Питомник хаски» Северный
Начало: м. ВДНХ
«Хаски – существа независимые, гордые, подвижные и очень умные»
15 дек в 10:45
22 дек в 10:45
2 150 за человека
Треккинг по лесу в компании хаски
Пешая
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
«Вы когда-нибудь видели сразу 120 хаски»
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
от 18 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 марта 2024
    В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
    Великолепная экскурсия! Общение с настоящими полярными ездовыми собаками!!! . А покатушки с ними - настоящий восторг!!! Это не книжное представление после чтива о собачьих упряжках, а всё по Настоящему!!! . Очень рекомендую, не пожалеете! .
    Великолепная экскурсия! Общение с настоящими полярными ездовыми собаками!!! . А покатушки с ними - настоящий восторг!!!
  • М
    Максим
    28 сентября 2020
    Треккинг по лесу в компании хаски
    В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе) побывали в
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    удивительном и очень уютном питомнике, где о собаках заботятся, и где в гости на знакомство с ними может приехать любой желающий. Узнали много интересных фактов об этой породе, смогли очень тесно пообщаться с обитателями питомника и сходить с ними вместе на прогулку вдоль реки. Общение с собаками оставляет много положительных эмоций, так что всем советую и желаю сюда приехать, заряд позитива вам гарантирован) Сама экскурсия была максимально комфортной, за что отдельное спасибо нашему гиду.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Встреча с хаски»

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  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Воробьевы Горы
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Встреча с хаски" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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