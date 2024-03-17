1 час
Индивидуальная
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: В д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
«Увидев их, посетители в первую очередь восклицают: «Это не хаски»
Завтра в 17:00
15 окт в 10:00
2 000₽ за человека
4 часа
Групповая
Хаски не на Аляске «Питомник хаски» Северный
Начало: м. ВДНХ
«Хаски – существа независимые, гордые, подвижные и очень умные»
15 дек в 10:45
22 дек в 10:45
2 150₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
«Вы когда-нибудь видели сразу 120 хаски»
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
от 18 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 марта 2024Великолепная экскурсия! Общение с настоящими полярными ездовыми собаками!!! . А покатушки с ними - настоящий восторг!!! Это не книжное представление после чтива о собачьих упряжках, а всё по Настоящему!!! . Очень рекомендую, не пожалеете! .
- ММаксим28 сентября 2020В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе) побывали в
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