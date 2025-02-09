Приглашаю на новогоднюю экскурсию по самому центру Москвы! Вы увидите Красную площадь, ГУМ, Манеж, фонтан «Часы мира» и Нулевой километр.
Поучаствуете в «параде ёлок», откроете коробку из прошлого, услышите о новогодних угощениях разных эпох, попробуете самодельные вкусности и получите сувенир ручной работы на память.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- какие новогодние традиции ввёл Александр I
- что такое кутья и козули
- из чего сделаны кремлёвские звёзды и ради кого они гасли
- на какой площади нет зданий, зато были сапожки
- что такое «экзерциргауз» и как он связан с новогодней ёлкой
- какой дворец повернулся к Кремлю спиной
- откуда пошло название «Рот Фронт»
- где находятся пряничный домик и замок с леденцами
- как правильно загадывать желание в Новый год
Маршрут
Памятники Владимиру Великому и Александру I — Сапожковская площадь — Манеж — фонтан «Часы мира» — Нулевой километр — Красная площадь — ГУМ
Организационные детали
Экскурсия будет интересна гостям всех возрастов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Владимиру Великому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 196 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, и я жду вас у себя на экскурсиях:) Люблю придумывать квесты и загадки, рассказывать интересные истории и вовлекать в них людей. Я родилась и живу в Москве, в городе «сорока сороков». Очень люблю рисовать, и каждому путешественнику оставляю не только ценную информацию о городе, но и частичку своего творчества. Не сомневайтесь — приходите!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
9 фев 2025
Спасибо Елене за интереснейшую и познавательную экскурсию. Прогулка не оставила равнодушными ни нас жителей столицы, ни наших друзей, только начинающего открывать для себя Москву. Супер рекомендую экскурсии гида.
