Новогодняя Москва прекрасна — огни, украшенные улицы и атмосфера праздника.
Мы выберем самые эффектные локации и сделаем по-настоящему волшебные фотографии! А я помогу с образами и подскажу лучшие ракурсы — чтобы фотографии получились по-настоящему волшебными!
Описание фото-прогулки
Предварительно мы обсудим подходящее время и место съёмки. Знаю лучшие новогодние локации Москвы и подскажу самые интересные места.
Конечно, дам рекомендации по выбору одежды, помогу с позированием. Вам остаётся только наслаждаться красотой города, а я поймаю искренние эмоции!
Организационные детали
- Снимаю на Nikon Z6 III, Nikon 50 1.2S, Nikon 24-70 2.8S, Sigma 35 1.4ART.
- Вы получите 50-60 фотографий в цветокоррекции в течение 7 дней после дня съёмки
- 10 фотографий в ретуши включены в стоимость (снимки выбираете вы). Дополнительная ретушь — 300 ₽ за фото
- Фотосессию провожу я
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 97 туристов
Ни разу не были на съёмке? Вам точно ко мне! Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга. Я профессиональный фотограф, в профессии уже 8 лет. Снимаю на топовую технику, позирование, эмоции, свет
