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Фотосессии в усадьбе Кусково – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотосессии в усадьбе Кусково» в Москве, цены от 6375 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Пешая
1 час
-
15%
20 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Индивидуальная фотопрогулка в парке «Царицыно» с профессиональным фотографом. Узнайте тайны дворца и получите уникальные фотографии на память
Начало: Возле главного входа в парк
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
6375 ₽7500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Пешая
30 минут
2 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
Завтра в 10:00
3 авг в 10:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Измайловский кремль: фотосессия в русском стиле
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Измайловский кремль: фотосессия в русском стиле
Получить красочные фото, в которых сказка переплетается с былью
Начало: У Измайловского кремля
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 августа 2024
    Фотосессия в усадьбе Коломенское
    Спасибо большое за фотосессию. Очень красивые и атмосферные фото получились
  • Ю
    Юлия
    24 апреля 2024
    Фотосессия в усадьбе Коломенское
    Каждая фотография - великолепна! То, что я хотела: атмосферные и притягательные! Восторг полнейший!!! Огромное спасибо, Ольга!!! Вы настоящий профессионал, мастер своего дела! Теперь буду обращаться только к Вам)))) Спасибо огромнейшее еще раз!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фотосессии в усадьбе Кусково»

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  2. Кремль
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  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
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