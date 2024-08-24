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Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Индивидуальная фотопрогулка в парке «Царицыно» с профессиональным фотографом. Узнайте тайны дворца и получите уникальные фотографии на память
Начало: Возле главного входа в парк
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
6375 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
Завтра в 10:00
3 авг в 10:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Измайловский кремль: фотосессия в русском стиле
Получить красочные фото, в которых сказка переплетается с былью
Начало: У Измайловского кремля
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 августа 2024Спасибо большое за фотосессию. Очень красивые и атмосферные фото получились
- ЮЮлия24 апреля 2024Каждая фотография - великолепна! То, что я хотела: атмосферные и притягательные! Восторг полнейший!!! Огромное спасибо, Ольга!!! Вы настоящий профессионал, мастер своего дела! Теперь буду обращаться только к Вам)))) Спасибо огромнейшее еще раз!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фотосессии в усадьбе Кусково»
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