Фотосессии на ВДНХ – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотосессии на ВДНХ» в Москве, цены от 5 950 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
10 отзывов
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Фотосессия с Москвой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    1 июня 2024
    Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
    Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
  • А
    Анна
    20 апреля 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые.
    Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые
  • Н
    Наталья
    24 марта 2024
    Фотосессия с Москвой
    Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!
  • Д
    Денис
    24 февраля 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Позитивный экскурсовод-фотограф Александр. Мы не то чтобы часто в фотосессиях участвовали, были опасения, но тут прошло все весело, с огоньком.
  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Фотосессия с Москвой
    Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
    Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности ОксанеНовогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
  • И
    Инна
    14 января 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный! Фотографии получились просто огонь!
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    Они отражают наше внутреннее состояние, искренние и душевные! Умеет поднять настроение, что забываешь даже, какая температура на улице и погружаешься в обстановку. Порадовал реквизит! Александр ведёт себя деликатно, благодарит за каждый кадр! Экскурсия и фотосессия прошли легко! Хочется вернуться и повторить экскурсию! Он переживал душой и помогал добираться до других точек не в рамках экскурсии! Ещё раз спасибо!!! Инна, Татьяна, Вера, Лева!!! Из Г. Воронежа!

    Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный!Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный!Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный!
  • Н
    Наталья
    14 декабря 2023
    Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
    Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе прислушивается к любым пожеланиям,
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    ненавязчиво и легко советует, что и в какой момент нужно сделать. Я бы сказала, что она просто волшебница, которая умеет сотворить невероятно красивые кадры 😍 Оля, спасибо большое за Вашу работу! Очень хочется вернуться снова и попробовать что-нибудь ещё, в новом месте))

    Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работеОльга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работеОльга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе
  • И
    Ирина
    8 декабря 2023
    Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
    Ольга профессионал в своем деле. Фотографии получились отличные. Спасибо за позитивную съемку и хорошее настроение.
  • И
    Ирина
    24 ноября 2023
    Фотосессия с Москвой
    Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое фото на память. А также интересно послушать историю о выбранном месте. Рекомендую! Идея классная!
    Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фотосессии на ВДНХ»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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