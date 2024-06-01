A Anna Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!

А Анна Фотосессия с экскурсией на ВДНХ Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые.

Н Наталья Фотосессия с Москвой Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!

Д Денис Фотосессия с экскурсией на ВДНХ Позитивный экскурсовод-фотограф Александр. Мы не то чтобы часто в фотосессиях участвовали, были опасения, но тут прошло все весело, с огоньком.

И Ирина Фотосессия с Москвой Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане

И Инна Фотосессия с экскурсией на ВДНХ читать дальше Они отражают наше внутреннее состояние, искренние и душевные! Умеет поднять настроение, что забываешь даже, какая температура на улице и погружаешься в обстановку. Порадовал реквизит! Александр ведёт себя деликатно, благодарит за каждый кадр! Экскурсия и фотосессия прошли легко! Хочется вернуться и повторить экскурсию! Он переживал душой и помогал добираться до других точек не в рамках экскурсии! Ещё раз спасибо!!! Инна, Татьяна, Вера, Лева!!! Из Г. Воронежа! Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный! Фотографии получились просто огонь!

Н Наталья Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы читать дальше ненавязчиво и легко советует, что и в какой момент нужно сделать. Я бы сказала, что она просто волшебница, которая умеет сотворить невероятно красивые кадры 😍 Оля, спасибо большое за Вашу работу! Очень хочется вернуться снова и попробовать что-нибудь ещё, в новом месте)) Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе прислушивается к любым пожеланиям,

И Ирина Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Ольга профессионал в своем деле. Фотографии получились отличные. Спасибо за позитивную съемку и хорошее настроение.