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15%
Фотопрогулка
1 час
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna1 июня 2024Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
- ААнна20 апреля 2024Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые.
- ННаталья24 марта 2024Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!
- ДДенис24 февраля 2024Позитивный экскурсовод-фотограф Александр. Мы не то чтобы часто в фотосессиях участвовали, были опасения, но тут прошло все весело, с огоньком.
- ИИрина15 января 2024Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
- ИИнна14 января 2024Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный! Фотографии получились просто огонь!
- ННаталья14 декабря 2023Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе прислушивается к любым пожеланиям,
- ИИрина8 декабря 2023Ольга профессионал в своем деле. Фотографии получились отличные. Спасибо за позитивную съемку и хорошее настроение.
- ИИрина24 ноября 2023Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое фото на память. А также интересно послушать историю о выбранном месте. Рекомендую! Идея классная!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фотосессии на ВДНХ»
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