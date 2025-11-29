Мои заказы

По древнему района Якиманка - к Храму Христа Спасителя: обзорная экскурсия

По древнему района Якиманка - к Храму Христа Спасителя
Пешеходная экскурсия по древнему району Якиманка, с посещением парка «Музеон» с памятниками вождям Советской эпохи, и Храма Христа Спасителя.

Вы узнаете о происхождении названий улиц, истории жизни братьев Третьяковых и архитектурных особенностях района.
Описание экскурсии

Якиманка:

  • от древних храмов до советских памятников.
  • Эта пешеходная экскурсия знакомит с историей и архитектурой одного из старейших районов Москвы. Маршрут проходит от улицы Большая Полянка до Храма Христа Спасителя, раскрывая разные эпохи в жизни города.
  • Исторические храмы и происхождение названий.
  • Вы узнаете, почему район получил название «Якиманка» и увидите церковь Святителя Григория Неокесарийского — царский храм с золотыми коронами на куполах. Особое внимание уделяется храму, где богослужения проходят на китайском языке.
  • Культурное наследие и памятники.
  • Экскурсия включает посещение дома, где родились братья Третьяковы, и парка «Музеон» с коллекцией памятников советской эпохи. Вы увидите памятник Петру I работы Зураба Церетели и узнаете историю его создания.
  • Архитектурные доминанты.
С Большого Патриаршего моста открывается вид на Московский Кремль и Храм Христа Спасителя. Вы услышите историю строительства и восстановления главного храма России, а также узнаете о фабрике «Красный Октябрь». Важная информация:
  • Протяженность маршрута составляет 1,5 км.
  • При группе более 3 человек предусмотрена доплата 2000 рублей с каждого дополнительного участника.
  • Рекомендуемый возраст участников — от 12 лет.
  • Одевайтесь по погоде, и даже немного теплее. Не забудьте взять зонтик.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Большая Полянка
  • Церковь Святителя Григория Неокесарийского
  • Улица Большая Якиманка
  • Храм Святителя Николая в Голутвине
  • Дом-музей братьев Третьяковых
  • Парк «Музеон»
  • Якиманская набережная
  • Памятник 300-летию российского военного флота
  • Большой Патриарший мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Фабрика «Красный Октябрь»
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход 1 из метро Полянка
Завершение: Метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

