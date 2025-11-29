Пешеходная экскурсия по древнему району Якиманка, с посещением парка «Музеон» с памятниками вождям Советской эпохи, и Храма Христа Спасителя.
Вы узнаете о происхождении названий улиц, истории жизни братьев Третьяковых и архитектурных особенностях района.
Описание экскурсии
Якиманка:
- от древних храмов до советских памятников.
- Эта пешеходная экскурсия знакомит с историей и архитектурой одного из старейших районов Москвы. Маршрут проходит от улицы Большая Полянка до Храма Христа Спасителя, раскрывая разные эпохи в жизни города.
- Исторические храмы и происхождение названий.
- Вы узнаете, почему район получил название «Якиманка» и увидите церковь Святителя Григория Неокесарийского — царский храм с золотыми коронами на куполах. Особое внимание уделяется храму, где богослужения проходят на китайском языке.
- Культурное наследие и памятники.
- Экскурсия включает посещение дома, где родились братья Третьяковы, и парка «Музеон» с коллекцией памятников советской эпохи. Вы увидите памятник Петру I работы Зураба Церетели и узнаете историю его создания.
- Архитектурные доминанты.
- Протяженность маршрута составляет 1,5 км.
- При группе более 3 человек предусмотрена доплата 2000 рублей с каждого дополнительного участника.
- Рекомендуемый возраст участников — от 12 лет.
- Одевайтесь по погоде, и даже немного теплее. Не забудьте взять зонтик.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Большая Полянка
- Церковь Святителя Григория Неокесарийского
- Улица Большая Якиманка
- Храм Святителя Николая в Голутвине
- Дом-музей братьев Третьяковых
- Парк «Музеон»
- Якиманская набережная
- Памятник 300-летию российского военного флота
- Большой Патриарший мост
- Храм Христа Спасителя
- Фабрика «Красный Октябрь»
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход 1 из метро Полянка
Завершение: Метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Протяженность маршрута составляет 1,5 км
- При группе более 3 человек предусмотрена доплата 2000 рублей с каждого дополнительного участника
- Рекомендуемый возраст участников - от 12 лет
- Одевайтесь по погоде, и даже немного теплее. Не забудьте взять зонтик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
