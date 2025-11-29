Вместо привычных новогодних историй вас ждёт виртуальное погружение в жизнь дореволюционной столицы: шумные трактиры, блеск пассажа, пар Сандунов, первые катки, аромат шампанского и суета праздничных покупок. Эта прогулка — не про историю праздника, а про настроение и атмосферу той самой старой Москвы.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- театр «На Трубной» (бывший ресторан «Эрмитаж»), где, по легенде, впервые подали тот самый салат Оливье.
- комплекс зданий Константинопольского подворья и старинный храм в Крапивниках — уголок старой Москвы с особой атмосферой.
- знаменитые Сандуновские бани и секретные московские куранты — колорит и история, которыми дышит район.
- Петровский пассаж — празднично украшенная галерея и бывший дом виноторговца Депре.
- ЦУМ (бывший «Мюр и Мерилиз»), где традиционно покупали подарки до революции.
- Большой театр и Театральная площадь — финальная точка маршрута, где Москва особенно красива перед Новым годом.
Вместе с Иваном Иванычем вы виртуально:
- посетите знаменитый московский дом терпимости и замолите грехи в храме.
- покатаетесь на коньках на первом публичном катке Москвы.
- смоете трудовой пот в бане.
- заглянете на огонёк к Александру Вертинскому, чтобы послушать его неповторимый голос и предаться забавам молодёжи начала 20 века.
- купите шампанского у самого популярного виноторговца в Москве и подарки в магазине «Мюр и Мерилиз».
- а в конце этого непростого дня насладитесь коньячком в буфете Императорского Большого театра.
Организационные детали
- Программа рассчитана на аудиторию 16+.
- Экскурсия пешеходная и проходит полностью на улице. Одевайтесь по погоде.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Светлана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 548 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Светлана, я аккредитованный московский гид, участник многих экскурсионных и городских проектов. Приглашаю вас на интересные и познавательные экскурсии! Я покажу вам Москву такой, какой её знаю
