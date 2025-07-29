читать дальше

нет. Литературная Москва это необъёмный пласт истории культуры России и Москвы, да и собственно истории. Качество содержания экскурсии Алисы очень высокое. Это не вольный пересказ Википедии, а то и школьного учебника литературы, чем,увы,грешат некоторые гиды. Это кропотливая работа с архивами, мемуарами,работами литературоведов и т. д. и т. п. Вы узнаете (и увидите!), то чего раньше не знали,не видели никогда, да и вряд ли узнаете откуда либо ещё. Повторюсь, это индивидуальная работа Алисы,больше этого нет нигде. И эти факты,(которые могут показаться в отрыве от контекста экскурсии суховатыми) помноженные на талант рассказчика Алисы и её личное обаяние создают, я бы назвал это-, эффект личного знакомства с людьми о которых она рассказывает. И люди, лица которых вы знали со школьной скамьи по портретам в кабинете литературы, оживают и из хрестоматийных персонажей становятся живыми людьми со всеми их талантами, страстями, пороками и прочим. Два часа пролетают незаметно. Пять звёзд, вне всяких сомнений,мало за такой труд, но тут уж ничего не поделаешь. Экскурсию настойчиво рекомендую, не пожалеете.