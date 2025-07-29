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Экскурсии в Село Константиново и Пощупово из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Константиново» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
Пешая
2 часа
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф
Литературная прогулка по Москве 1920-х годов. Узнайте, как имажинисты творили, жили и дружили в сердце столицы, оставив свой след в истории
Начало: У метро «Пушкинская»
Расписание: в понедельник и среду в 19:00, в субботу в 17:00
Завтра в 19:00
9 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
Один день из жизни Сергея Есенина
Пешая
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Есенин и его музы: любовь, страсть и фатализм
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Есенин и его музы: любовь, страсть и фатализм
Погулять по московским переулкам и прикоснуться к тайнам судьбы великого поэта
Начало: У метро «Парк Культуры»
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Вместе с мужем посетили экскурсию "Москва имажинистов", остались в полном восторге! Алиса потрясающий гид и рассказчик, глубина и широта её
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    знаний восхищает! А самое важное - она горит этой темой, и щедро делится этим огнём со слушателями, знакомя нас с неизвестными нам ранее фактами и людьми. Шли по маршруту, и как будто современная Москва куда-то исчезала, а на смену ей выходили непростые, но яркие 20е годы 20го столетия, в которых жили, творили, любили, переживали свои взлёты и трагедии герои её рассказа. Все они предстанут перед вами живыми людьми со своими судьбами, а не просто персонажами истории и строками из учебника литературы.
    Подготовить такой обширный материал и логично и интересно его изложить - огромный труд. Отдельно хочу отметить, что фотографии людей и мест, о которых идёт повествование, очень помогают воспринимать рассказ, личности буквально оживают, так достигается эффект погружения.

    В следующие приезды в Москву обязательно собираемся и на другие литературные экскурсии Алисы и будем рекомендовать своим друзьям!

    Вместе с мужем посетили экскурсию "Москва имажинистов", остались в полном восторге! Алиса потрясающий гид и рассказчикВместе с мужем посетили экскурсию "Москва имажинистов", остались в полном восторге! Алиса потрясающий гид и рассказчик
  • А
    Александр
    27 июня 2025
    Один день из жизни Сергея Есенина
    Экскурсия с Дарьей- одна из лучших экскурсий, что у меня были. Хочу к Дарье попасть и на другую ее экскурсию. Очень круто!!! Дарья, огромное спасибо!
  • Т
    Татьяна
    23 июня 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Чудесная познавательная экскурсия! Спасибо Алиса. Время пролетело незаметно!
  • Е
    Елена
    13 июня 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Очень понравилось! Спасибо огромное Алисе за профессиональный подход, экскурсия прошла на одном дыхании.
  • О
    Ольга
    2 июня 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Прекрасная авторская экскурсия для любителей биографий поэтов Серебряного века. Жду следующих интересных экскурсий от гида Алисы!
  • М
    Мария
    20 мая 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Хочу поблагодарить Алису за отличный, интересный и увлекательный рассказ. Хотя мы что-то знали и по теме, и по эпохе, ей
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    безусловно удалось нас заинтересовать и удивить. Алиса очень позитивный человек, внимательный экскурсовод и профессионал, с организационной и человеческой точки зрения выше всяких похвал. Однозначная рекомендация, постараюсь сходить и на другие ее экскурсии.

  • С
    Стрельникова
    10 мая 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Хочу выразить искреннюю благодарность Алисе за прекрасную экскурсию. Глубокие познание в теме и очень логичное изложение материала. Интересные места, иллюстрированные фотографиями прошлого, что добавляет особый шарм. Рекомендую 👍.
  • В
    Виктор
    15 апреля 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Экскурсия великолепна, превзошла все ожидания. Можно сказать, что она уникальна по своему содержанию. В Москве очень мало литературных экскурсий,их практически
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    нет. Литературная Москва это необъёмный пласт истории культуры России и Москвы, да и собственно истории. Качество содержания экскурсии Алисы очень высокое. Это не вольный пересказ Википедии, а то и школьного учебника литературы, чем,увы,грешат некоторые гиды. Это кропотливая работа с архивами, мемуарами,работами литературоведов и т. д. и т. п. Вы узнаете (и увидите!), то чего раньше не знали,не видели никогда, да и вряд ли узнаете откуда либо ещё. Повторюсь, это индивидуальная работа Алисы,больше этого нет нигде. И эти факты,(которые могут показаться в отрыве от контекста экскурсии суховатыми) помноженные на талант рассказчика Алисы и её личное обаяние создают, я бы назвал это-, эффект личного знакомства с людьми о которых она рассказывает. И люди, лица которых вы знали со школьной скамьи по портретам в кабинете литературы, оживают и из хрестоматийных персонажей становятся живыми людьми со всеми их талантами, страстями, пороками и прочим. Два часа пролетают незаметно. Пять звёзд, вне всяких сомнений,мало за такой труд, но тут уж ничего не поделаешь. Экскурсию настойчиво рекомендую, не пожалеете.

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Благодарим Алису за проведенную экскурсию. Побывав на этой экскурсии, вы точно узнаете много новых интересных фактов, погрузитесь в эпоху. Алиса
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    очень профессиональный экскурсовод, прекрасно ориентируется в теме, готова отвечать на любые вопросы. Маршрут продуман. Получили огромное удовольствие. Рекомендую любителям литературных маршрутов. Спасибо, Алиса! Надеемся и сами еще побывать на ваших экскурсиях!

  • Ю
    Юлия
    25 марта 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Отзыв пишу по просьбе дочки. Девушка 14 лет попала на экскурсию к Алисе. Полна эмоций, рассказывает взахлёб. После экскурсии просила купить,,Циников,, Мариенгофа. Говорит, повезет тому, кто сумеет пообщаться с данным экскурсоводом.
  • Е
    Елена
    7 марта 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Отличная экскурсия! Алиса - превосходный рассказчик, она как будто-то погрузила в атмосферу Москвы 100 лет назад, точно передала дух и
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    настроение эпохи, а также познакомила с характерами Есенина и Мариенгофа и провела по местам связанным с теми или иными событиями их жизни (которые просто так и не заметишь, гуляя по городу). Даже если вы хорошо знаете биографию этих поэтов, то все равно экскурсия будет вам интересна.

  • И
    Ирина
    4 марта 2025
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Экскурсия превзошла все ожидания! Алиса потрясающе интересный рассказчик, позитивный человек, умница и красавица. Видно, что человек горит своим делом, мы
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    получили от прогулки большое удовольствие. Узнали для себя много нового и интересного. Рекомендуем и сами обратимся обязательно, когда будем снова в Москве.

    Экскурсия превзошла все ожидания! Алиса потрясающе интересный рассказчик, позитивный человек, умница и красавица. Видно, что человекЭкскурсия превзошла все ожидания! Алиса потрясающе интересный рассказчик, позитивный человек, умница и красавица. Видно, что человек
  • А
    Алла
    30 ноября 2024
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Экскурсия понравилась. Было интересно и увлекательно.
  • Р
    Роман
    26 ноября 2024
    Один день из жизни Сергея Есенина
    Дарья большая молодец! Экскурсия была насыщена интересными фактами и сопровождалась фотографиями. Все было очень интересно. Даже мокрый снег с дождем не испортил впечатление от прогулки по есенинским местам Москвы. Нам всем экскурсия очень понравилась!
  • П
    Павел
    20 ноября 2024
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Это самая лучшая экскурсия из всех, на которых я был. Была бы возможность поставить 10 баллов, не задумываясь поставил. Обязательна
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    к посещению всем, кто любит творчество Есенина, но и те кто к нему равнодушен тоже рекомендую. Вы наверняка измените свое мнение. Отдельно хочу поблагодарить экскурсовода Алису. Так приятно встретить человека, который так искренне и профессионольно делает своё дело. СПАСИБО!!!

  • В
    Виктор
    13 ноября 2024
    Один день из жизни Сергея Есенина
    Дарья спасибо! Очень познавательно и интересно провели время! Спасибо!
  • А
    Алексанлра
    30 октября 2024
    Один день из жизни Сергея Есенина
    Очень интересная экскурсия. Дарья развеяла многие мифы. Несмотря на холодную погоду прогулка по Есенинским местам получилась отличной. Спасибо!
    Очень интересная экскурсия. Дарья развеяла многие мифы. Несмотря на холодную погоду прогулка по Есенинским местам получилась отличной. Спасибо!Очень интересная экскурсия. Дарья развеяла многие мифы. Несмотря на холодную погоду прогулка по Есенинским местам получилась отличной. Спасибо!
  • Г
    Гульнара
    28 октября 2024
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Удивительная, открытая, щедрая на эмоции и факты, своим интересом абсолютно покорившая нас - Алиса! После встречи с таким гидом начинаешь интересоваться, читать и познавать то, куда ранее и не смотрел. Очень рекомендую!
  • м
    марина
    27 октября 2024
    Один день из жизни Сергея Есенина
    Биография Есенина соткана из загадок и противоречий, поэтому нам хотелось услышать что то нестандартное и увлекательное. И наш выбор полностью
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    оправдался - экскурсия прекрасно подготовлена, насыщена старыми фотографиями и малоизвестными фактами из той эпохи и окружения поэта. Целостный рассказ прекрасно привязан к местности и маршруту, что делает его еще более захватывающим. Даше удалось увлечь и молодежь, и слушателей среднего поколения. Однозначно рекомендуем посетить всем поклонникам творчества Есенина.

  • Э
    Элена
    19 октября 2024
    Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
    Алиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступках героев экскурсии,это заслуживает восхищения и уважения! восторг!всем рекомендую!
    Алиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступкахАлиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступкахАлиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступкахАлиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступкахАлиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступках

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Константиново»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Константиново" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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