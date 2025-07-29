Групповая
до 15 чел.
Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф
Литературная прогулка по Москве 1920-х годов. Узнайте, как имажинисты творили, жили и дружили в сердце столицы, оставив свой след в истории
Начало: У метро «Пушкинская»
Расписание: в понедельник и среду в 19:00, в субботу в 17:00
Завтра в 19:00
9 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Есенин и его музы: любовь, страсть и фатализм
Погулять по московским переулкам и прикоснуться к тайнам судьбы великого поэта
Начало: У метро «Парк Культуры»
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2025Вместе с мужем посетили экскурсию "Москва имажинистов", остались в полном восторге! Алиса потрясающий гид и рассказчик, глубина и широта её
- ААлександр27 июня 2025Экскурсия с Дарьей- одна из лучших экскурсий, что у меня были. Хочу к Дарье попасть и на другую ее экскурсию. Очень круто!!! Дарья, огромное спасибо!
- ТТатьяна23 июня 2025Чудесная познавательная экскурсия! Спасибо Алиса. Время пролетело незаметно!
- ЕЕлена13 июня 2025Очень понравилось! Спасибо огромное Алисе за профессиональный подход, экскурсия прошла на одном дыхании.
- ООльга2 июня 2025Прекрасная авторская экскурсия для любителей биографий поэтов Серебряного века. Жду следующих интересных экскурсий от гида Алисы!
- ММария20 мая 2025Хочу поблагодарить Алису за отличный, интересный и увлекательный рассказ. Хотя мы что-то знали и по теме, и по эпохе, ей
- ССтрельникова10 мая 2025Хочу выразить искреннюю благодарность Алисе за прекрасную экскурсию. Глубокие познание в теме и очень логичное изложение материала. Интересные места, иллюстрированные фотографиями прошлого, что добавляет особый шарм. Рекомендую 👍.
- ВВиктор15 апреля 2025Экскурсия великолепна, превзошла все ожидания. Можно сказать, что она уникальна по своему содержанию. В Москве очень мало литературных экскурсий,их практически
- ТТатьяна14 апреля 2025Благодарим Алису за проведенную экскурсию. Побывав на этой экскурсии, вы точно узнаете много новых интересных фактов, погрузитесь в эпоху. Алиса
- ЮЮлия25 марта 2025Отзыв пишу по просьбе дочки. Девушка 14 лет попала на экскурсию к Алисе. Полна эмоций, рассказывает взахлёб. После экскурсии просила купить,,Циников,, Мариенгофа. Говорит, повезет тому, кто сумеет пообщаться с данным экскурсоводом.
- ЕЕлена7 марта 2025Отличная экскурсия! Алиса - превосходный рассказчик, она как будто-то погрузила в атмосферу Москвы 100 лет назад, точно передала дух и
- ИИрина4 марта 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Алиса потрясающе интересный рассказчик, позитивный человек, умница и красавица. Видно, что человек горит своим делом, мы
- ААлла30 ноября 2024Экскурсия понравилась. Было интересно и увлекательно.
- РРоман26 ноября 2024Дарья большая молодец! Экскурсия была насыщена интересными фактами и сопровождалась фотографиями. Все было очень интересно. Даже мокрый снег с дождем не испортил впечатление от прогулки по есенинским местам Москвы. Нам всем экскурсия очень понравилась!
- ППавел20 ноября 2024Это самая лучшая экскурсия из всех, на которых я был. Была бы возможность поставить 10 баллов, не задумываясь поставил. Обязательна
- ВВиктор13 ноября 2024Дарья спасибо! Очень познавательно и интересно провели время! Спасибо!
- ААлексанлра30 октября 2024Очень интересная экскурсия. Дарья развеяла многие мифы. Несмотря на холодную погоду прогулка по Есенинским местам получилась отличной. Спасибо!
- ГГульнара28 октября 2024Удивительная, открытая, щедрая на эмоции и факты, своим интересом абсолютно покорившая нас - Алиса! После встречи с таким гидом начинаешь интересоваться, читать и познавать то, куда ранее и не смотрел. Очень рекомендую!
- ммарина27 октября 2024Биография Есенина соткана из загадок и противоречий, поэтому нам хотелось услышать что то нестандартное и увлекательное. И наш выбор полностью
- ЭЭлена19 октября 2024Алиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступках героев экскурсии,это заслуживает восхищения и уважения! восторг!всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Константиново»
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