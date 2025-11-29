Гуляя вдоль центральных площадей Москвы, мы побываем сразу в нескольких столетиях, поговорим о событиях и судьбах прошлого, лучше поймем историю древней столицы.
Маршрут через центр города познакомит с историей столицы и самыми известными достопримечательностями.
Вы увидите всемирно известные театры, роскошные отели, музеи, государственные учреждения, старейшие корпуса Московского университета и знаменитую «Ленинскую библиотеку», дворцы и дореволюционные доходные дома.
Маршрут через центр города познакомит с историей столицы и самыми известными достопримечательностями.
Вы увидите всемирно известные театры, роскошные отели, музеи, государственные учреждения, старейшие корпуса Московского университета и знаменитую «Ленинскую библиотеку», дворцы и дореволюционные доходные дома.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииОт Большого театра до Святого Владимира - центр города - уникальное сочетание эпох и стилей, знаковые достопримечательности столицы. Маршрут экскурсии: Театральная площадь — Площадь Революции — Манежная площадь — Сапожковская площадь — Боровицкая площадь. В ходе экскурсии вы увидите:
- Большой театр — самый известный театр в России. Он был основан в 1776 году и с тех пор стал символом русской оперной и балетной сцен.
- Роскошные дореволюционные гостиницы.
- Дом благородного дворянского собрания или Дом Союзов.
- ГИМ — самый большой национальный исторический музей России.
- Гостиница Москва — одна из крупнейших гостиниц Москвы, построенная в 1930 годах, проект которой утверждал лично Сталин.
- Площадь Революции, Здание дореволюционной городской думы и Государственная Дума РФ.
- Манеж (экзерциргауз) и Манежная площадь.
- Старейшие корпуса Московского университета.
- Российская государственная библиотека/Ленинская библиотека.
- Боровицкая площадь и памятник Крестителю Руси — князю Владимиру.
- Дом Пашкова, который считается одним из самых красивых зданий города.
Все дни недели с 09:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой театр
- Дом Союзов
- ГИМ
- Гостиница Москва
- Площадь Революции
- Государственная Дума РФ
- Манеж (экзерциргауз) и Манежная площадь
- Старейшие корпуса Московского университета
- Ленинская библиотека
- Боровицкая площадь и памятник князю Владимиру
- Дом Пашкова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Боровицкая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Московский шик: театры и бани
Путешествие по центру Москвы, где вы откроете для себя театры, модные лавки и узнаете о светской жизни прошлого. Впечатления гарантированы
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Москве
Погрузитесь в историю Москвы, пройдитесь по Красной площади, Александровскому саду и узнайте секреты Китай-города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: В районе Кремля
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.