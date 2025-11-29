Мои заказы

Центр Москвы от Большого театра до Святого Владимира

Гуляя вдоль центральных площадей Москвы, мы побываем сразу в нескольких столетиях, поговорим о событиях и судьбах прошлого, лучше поймем историю древней столицы.

Маршрут через центр города познакомит с историей столицы и самыми известными достопримечательностями.

Вы увидите всемирно известные театры, роскошные отели, музеи, государственные учреждения, старейшие корпуса Московского университета и знаменитую «Ленинскую библиотеку», дворцы и дореволюционные доходные дома.
Описание экскурсии

От Большого театра до Святого Владимира - центр города - уникальное сочетание эпох и стилей, знаковые достопримечательности столицы. Маршрут экскурсии: Театральная площадь — Площадь Революции — Манежная площадь — Сапожковская площадь — Боровицкая площадь. В ходе экскурсии вы увидите:
  • Большой театр — самый известный театр в России. Он был основан в 1776 году и с тех пор стал символом русской оперной и балетной сцен.
  • Роскошные дореволюционные гостиницы.
  • Дом благородного дворянского собрания или Дом Союзов.
  • ГИМ — самый большой национальный исторический музей России.
  • Гостиница Москва — одна из крупнейших гостиниц Москвы, построенная в 1930 годах, проект которой утверждал лично Сталин.
  • Площадь Революции, Здание дореволюционной городской думы и Государственная Дума РФ.
  • Манеж (экзерциргауз) и Манежная площадь.
  • Старейшие корпуса Московского университета.
  • Российская государственная библиотека/Ленинская библиотека.
  • Боровицкая площадь и памятник Крестителю Руси — князю Владимиру.
  • Дом Пашкова, который считается одним из самых красивых зданий города.

Все дни недели с 09:00 до 18:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой театр
  • Дом Союзов
  • ГИМ
  • Гостиница Москва
  • Площадь Революции
  • Государственная Дума РФ
  • Манеж (экзерциргауз) и Манежная площадь
  • Старейшие корпуса Московского университета
  • Ленинская библиотека
  • Боровицкая площадь и памятник князю Владимиру
  • Дом Пашкова
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Боровицкая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

