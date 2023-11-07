2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рюриковичи мы! (история династии в памятниках Москвы)
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 15:00 часов
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
«Замечательный сосед Кремля»: дом Пашкова
Начало: Памятник Ф.М. Достоевскому возле здания библиотеки
2 ноя в 12:45
23 ноя в 12:45
1 850₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучный сад Александровский
Начало: Под козырьком на выходе метро Боровицкая
Расписание: 7 дней в неделю
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 ноября 2023«Замечательный сосед Кремля»: дом ПашковаМечта сбылась! Экскурсия по Дому Пашкова прошла легко на одном дыхании! Спасибо нашему экскурсоводу Наталье за интересный рассказ и ответы на вопросы! Однозначно рекомендую!
- ЮЮ23 октября 2022Александровский сад и Красная площадьЭкскурсия проводилась Надеждой в течение 2 часов. Начав с Александровского сада мы постепенно добрались до храма Василия блаженного. Объяснялось все доступно, логично и в краткой интересной форме.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник князю Владимиру»
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