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От Кремля до Киевской на теплоходе "Августина" или "Алексия"

Красота Москвы с воды - ежедневно утром, днём и вечером
Подарите себе волшебное время на теплоходной прогулке по Москве-реке! Всего чуть больше часа, но вы успеете посмотреть на главные доминанты города — Кремль, храм Христа Спасителя, парящий мост парка «Зарядье», собор Василия Блаженного, стадин «Лужники». На борту для вас есть отдельные столики и кафе-бар со снеками.
От Кремля до Киевской на теплоходе "Августина" или "Алексия"
От Кремля до Киевской на теплоходе "Августина" или "Алексия"
От Кремля до Киевской на теплоходе "Августина" или "Алексия"

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр Эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Крымский мост — Парк Горького — Храм Николая Чудотворца в Хамовниках — Нескучный сад — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» и канатная дорога — МГУ — Новодевичий монастырь — Причал «Киевский»

Организационные детали

  • Продолжительность 1 ч 15 мин
  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Августина» или «Алексия». На судне есть туалет, работает кафе-бар
  • Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта одной бутылки крепкого алкоголя на две персоны, при наличии чека из магазина. Посуда не предоставляется
  • Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
  • Детских билетов до 5 лет в одном заказе не должно быть больше, чем взрослых

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый , в одну сторону до Киевской790 ₽
Детский, с 6 до 12 лет включительно в одну сторону до Киевской590 ₽
Детский, от 1 до 6 лет включительно в одну сторону до Киевской10 ₽
Взрослый в одну сторону до Киевской, пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО, инвалиды690 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18967 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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