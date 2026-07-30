Подарите себе волшебное время на теплоходной прогулке по Москве-реке! Всего чуть больше часа, но вы успеете посмотреть на главные доминанты города — Кремль, храм Христа Спасителя, парящий мост парка «Зарядье», собор Василия Блаженного, стадин «Лужники». На борту для вас есть отдельные столики и кафе-бар со снеками.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр Эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Крымский мост — Парк Горького — Храм Николая Чудотворца в Хамовниках — Нескучный сад — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» и канатная дорога — МГУ — Новодевичий монастырь — Причал «Киевский»
Организационные детали
- Продолжительность 1 ч 15 мин
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Августина» или «Алексия». На судне есть туалет, работает кафе-бар
- Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта одной бутылки крепкого алкоголя на две персоны, при наличии чека из магазина. Посуда не предоставляется
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
- Детских билетов до 5 лет в одном заказе не должно быть больше, чем взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый , в одну сторону до Киевской
|790 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет включительно в одну сторону до Киевской
|590 ₽
|Детский, от 1 до 6 лет включительно в одну сторону до Киевской
|10 ₽
|Взрослый в одну сторону до Киевской, пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО, инвалиды
|690 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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