Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"

Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья

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Приглашаем в минипутешествие по Москве-реке на теплоходе: районы и достопримечательности столицы будут неспешно сменять друг друга, а вы тем временем отдохнёте под живую музыку и при желании поужинаете.

Москва-Сити, гостиница «Украина», Новодевичий монастырь, парк Горького, парящий мост Зарядья — вы увидите эти и другие места с особого ракурса!
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе "Соболь" или "Августина"
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Круиз по вечерней Москве

Символы столицы. Вы полюбуетесь топ-достопримечательностями: небоскрёбами Москвы-Сити, парящим мостом парка «Зарядье», Кремлём, парком им. Горького, «Лужниками» и высоткой МГУ на Воробьёвых горах, памятником Петру Великому и многим другим.

Ужин на борту: при выборе билета с этой опцией вас будет ждать ужин по меню: салат, горячее, десерт и чай/кофе.

Комфортабельная прогулка проходит на люкс-теплоходе «Соболь» или «Августина» c нижней крытой палубой и открытой верхней. Прогулка сопровождается живой музыкой. В меню кафе вы найдёте освежающие напитки и десерты. А желающие смогут заранеее забронировать VIP-каюту с панорамным видом и кондиционером, рассчитанную на 10 гостей.

Маршрут прогулки

Экспоцентр (Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук — Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках — парк Горького — памятник Петру I, Кремль, парк «Зарядье» — разворот обратно.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходах «Августина» или «Соболь» вместимостью до 100 человек. На борту есть аудиосистема, кондиционер на закрытой палубе и уборная.
  • Сопровождения гида не предполагается
  • Вы можете выбрать билет без питания или с питанием. Меню: на выбор салат из свежих овощей (150 гр.) или пикантная закуска «Юнга» (150 гр.), шашлык из курицы с соусом (150 гр.), пирожное «Медовик», чай или кофе (200 мл.). Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без уменьшения объёма и качества услуг.
  • На борт можно взять алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Продукты питания и безалкогольные напитки приносить не разрешается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Сити-Экспоцентр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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