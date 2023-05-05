Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Москва-Сити, гостиница «Украина», Новодевичий монастырь, парк Горького, парящий мост Зарядья — вы увидите эти и другие места с особого ракурса!
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Описание
Что вас ожидает
Круиз по вечерней Москве
Символы столицы. Вы полюбуетесь топ-достопримечательностями: небоскрёбами Москвы-Сити, парящим мостом парка «Зарядье», Кремлём, парком им. Горького, «Лужниками» и высоткой МГУ на Воробьёвых горах, памятником Петру Великому и многим другим.
Ужин на борту: при выборе билета с этой опцией вас будет ждать ужин по меню: салат, горячее, десерт и чай/кофе.
Комфортабельная прогулка проходит на люкс-теплоходе «Соболь» или «Августина» c нижней крытой палубой и открытой верхней. Прогулка сопровождается живой музыкой. В меню кафе вы найдёте освежающие напитки и десерты. А желающие смогут заранеее забронировать VIP-каюту с панорамным видом и кондиционером, рассчитанную на 10 гостей.
Маршрут прогулки
Экспоцентр (Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук — Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках — парк Горького — памятник Петру I, Кремль, парк «Зарядье» — разворот обратно.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходах «Августина» или «Соболь» вместимостью до 100 человек. На борту есть аудиосистема, кондиционер на закрытой палубе и уборная.
- Сопровождения гида не предполагается
- Вы можете выбрать билет без питания или с питанием. Меню: на выбор салат из свежих овощей (150 гр.) или пикантная закуска «Юнга» (150 гр.), шашлык из курицы с соусом (150 гр.), пирожное «Медовик», чай или кофе (200 мл.). Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без уменьшения объёма и качества услуг.
- На борт можно взять алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Продукты питания и безалкогольные напитки приносить не разрешается.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Сити-Экспоцентр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.