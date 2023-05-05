Приглашаем в минипутешествие по Москве-реке на теплоходе: районы и достопримечательности столицы будут неспешно сменять друг друга, а вы тем временем отдохнёте под живую музыку и при желании поужинаете. Москва-Сити, гостиница «Украина», Новодевичий монастырь, парк Горького, парящий мост Зарядья — вы увидите эти и другие места с особого ракурса!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Круиз по вечерней Москве

Символы столицы. Вы полюбуетесь топ-достопримечательностями: небоскрёбами Москвы-Сити, парящим мостом парка «Зарядье», Кремлём, парком им. Горького, «Лужниками» и высоткой МГУ на Воробьёвых горах, памятником Петру Великому и многим другим.

Ужин на борту: при выборе билета с этой опцией вас будет ждать ужин по меню: салат, горячее, десерт и чай/кофе.

Комфортабельная прогулка проходит на люкс-теплоходе «Соболь» или «Августина» c нижней крытой палубой и открытой верхней. Прогулка сопровождается живой музыкой. В меню кафе вы найдёте освежающие напитки и десерты. А желающие смогут заранеее забронировать VIP-каюту с панорамным видом и кондиционером, рассчитанную на 10 гостей.

Маршрут прогулки

Экспоцентр (Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук — Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках — парк Горького — памятник Петру I, Кремль, парк «Зарядье» — разворот обратно.

Организационные детали