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От Кремля до Зарядья

5
19 отзывов
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Экскурсия ⛳ начнется на Красной площади, на которой когда-то не ходили толпы туристов, а шумели продавцы и местные жители.

Вы полюбуетесь роскошными маковками Храма Василия Блаженного и услышите от экскурсовода грустную историю 📖 его строителей.

А дойдя до современного парка Зарядье, узнаете, почему Китай-город не имеет ничего общего с Китаем.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 700 ₽ за человека

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От Кремля до Зарядья
От Кремля до Зарядья

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Храм Василия Блаженного
  • ГУМ
  • Китай город
  • парк Зарядье
  • Парящий Мост
Приглашаем посетить пешеходную экскурсию ⛳ «От Кремля до Зарядья» и проследить историю 📖 Москвы с момента ее становления и до наших дней. Узнать, как ширилась и росла столица ⭐️, какими были и какими стали ее главные достопримечательности 🏛️ начнем с самого главного - с Красной площади. Экскурсовод, влюбленный в историю Москвы, поведает исторические факты и московские легенды. Вы узнаете кто стоил Кремль и как возникла главная площадь столицы, с какого места оглашались царские указы, а где шла бойкая торговля, откуда взялось название Китай город 🏙️ и почему китайцы никакого отношения к нему не имеют.
С площади мы полюбуемся великолепным Покровским Собором (в народе, храм Василия Блаженного), а после окажемся в центре истории — в одном из древнейших районов Москвы — районе Зарядье. Храмы и монастырь, древние улицы и боярские палаты — мы увидим все... а затем попадем в совершенно новое Зарядье — современный ландшафтный парк 🌳 с уникальными климатическими зонами и техническими сооружениями. И, конечно, в завершении экскурсии 🧭 полюбуемся на панораму Кремля с уникального "Парящего Моста"
С 27 апреля по 30 сентября вы можете продолжить экскурсию 2 часовой прогулкой на теплоходе по центральному маршруту: Красная площадь - Храм Христа Спасителя - Крымский Мост - Парк Горького - Воробьевы горы ⛰️ (разворот) - Красная площадь.
Для бронирования данной опции выбирайте билет 🎫 - "с теплоходной прогулкой"
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание не входит, не забудьте воду
  • Личные расходы
Начало
🚩 Манежная пл., Москва
Место завершения
🏁 улица Варварка домовладение 6, строение 1
От Кремля до Зарядья
От Кремля до Зарядья
От Кремля до Зарядья
От Кремля до Зарядья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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19 отзывов оставили туристы

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