Приглашаем посетить пешеходную экскурсию ⛳ «От Кремля до Зарядья» и проследить историю 📖 Москвы с момента ее становления и до наших дней. Узнать, как ширилась и росла столица ⭐️, какими были и какими стали ее главные достопримечательности 🏛️ начнем с самого главного - с Красной площади. Экскурсовод, влюбленный в историю Москвы, поведает исторические факты и московские легенды. Вы узнаете кто стоил Кремль и как возникла главная площадь столицы, с какого места оглашались царские указы, а где шла бойкая торговля, откуда взялось название Китай город 🏙️ и почему китайцы никакого отношения к нему не имеют.

С площади мы полюбуемся великолепным Покровским Собором (в народе, храм Василия Блаженного), а после окажемся в центре истории — в одном из древнейших районов Москвы — районе Зарядье. Храмы и монастырь, древние улицы и боярские палаты — мы увидим все... а затем попадем в совершенно новое Зарядье — современный ландшафтный парк 🌳 с уникальными климатическими зонами и техническими сооружениями. И, конечно, в завершении экскурсии 🧭 полюбуемся на панораму Кремля с уникального "Парящего Моста"

С 27 апреля по 30 сентября вы можете продолжить экскурсию 2 часовой прогулкой на теплоходе по центральному маршруту: Красная площадь - Храм Христа Спасителя - Крымский Мост - Парк Горького - Воробьевы горы ⛰️ (разворот) - Красная площадь.

Для бронирования данной опции выбирайте билет 🎫 - "с теплоходной прогулкой"