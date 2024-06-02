Храм Покрова Пресвятой Богородицы – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Покрова Пресвятой Богородицы» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
457 отзывов
Популярное предложение
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Начало: Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Расписание: Четверг, воскресенье
20 июня в 12:15
25 июня в 13:30
950 за человека
«С любовью к Москве»: пешеходная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
585 отзывов
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700 за человека
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
Начало: Памятник Жукову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Новодевичье кладбище - место упокоения великих
    Спасибо гиду Надежде за экскурсию. Немного истории монастыря, немного истории России. Много интересного об истории захоронения и жизни тех людей, учыпальницы которых демонстрировать, о перепетиях, связанных с этим. Очень познавательно.
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Новодевичье кладбище - место упокоения великих
    Замечательный экскурсовод, интересная, содержательная экскурсия. Узнала много нового, смогла отдать памяти великим людям. Это было намного интереснее, чем самостоятельное посещение кладбища
  • М
    Мария
    21 сентября 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    Экскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.
  • Л
    Лариса
    28 августа 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    В Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел
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    нас по знаковым местам Москвы, во время прогулки делал много фотографий. Фотографии очень высокого качества, получили их вечером того же дня. Всё быстр и чётко. Огромное спасибо, Сергей! Это великолепная память о поездке!

  • Ж
    Жанна
    15 июня 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    Большое спасибо Сергею за экскурсию и фотографии. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Сергей - хороший рассказчик, фотопрогулка-экскурсия проходила
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    в дружеской атмосфере. Мне понравились интересные истории, связанные с достопримечательностями центра Москвы, много нового узнала. На память остались качественные фотографии, которые были готовы в этот же день! Очень приятно!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Покрова Пресвятой Богородицы»

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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Александровский сад
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Храм Покрова Пресвятой Богородицы" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1057 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Храм Покрова Пресвятой Богородицы», 1057 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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