1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Начало: Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Расписание: Четверг, воскресенье
20 июня в 12:15
25 июня в 13:30
950₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
Начало: Памятник Жукову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Спасибо гиду Надежде за экскурсию. Немного истории монастыря, немного истории России. Много интересного об истории захоронения и жизни тех людей, учыпальницы которых демонстрировать, о перепетиях, связанных с этим. Очень познавательно.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Замечательный экскурсовод, интересная, содержательная экскурсия. Узнала много нового, смогла отдать памяти великим людям. Это было намного интереснее, чем самостоятельное посещение кладбища
- ММария21 сентября 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыЭкскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.
- ЛЛариса28 августа 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыВ Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел
- ЖЖанна15 июня 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыБольшое спасибо Сергею за экскурсию и фотографии. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Сергей - хороший рассказчик, фотопрогулка-экскурсия проходила
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Покрова Пресвятой Богородицы»
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