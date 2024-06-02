Н Наталья Новодевичье кладбище - место упокоения великих Спасибо гиду Надежде за экскурсию. Немного истории монастыря, немного истории России. Много интересного об истории захоронения и жизни тех людей, учыпальницы которых демонстрировать, о перепетиях, связанных с этим. Очень познавательно.

Л Людмила Новодевичье кладбище - место упокоения великих Замечательный экскурсовод, интересная, содержательная экскурсия. Узнала много нового, смогла отдать памяти великим людям. Это было намного интереснее, чем самостоятельное посещение кладбища

М Мария Фотоэкскурсия по центру Москвы Экскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.

Л Лариса Фотоэкскурсия по центру Москвы читать дальше нас по знаковым местам Москвы, во время прогулки делал много фотографий. Фотографии очень высокого качества, получили их вечером того же дня. Всё быстр и чётко. Огромное спасибо, Сергей! Это великолепная память о поездке! В Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел