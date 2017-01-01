Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Парфюмерные хроники Москвы
Шаг за шагом мы погрузимся в историю 📖 столичных ароматов. За пару часов разберемся:
Слушая ароматы…
Наш маршрут начнется в районе метро 🚇 Лубянка, охватит переулки Китай-города, блистательную Никольскую и нарядный ГУМ, а завершится у здания легендарной гостиницы «Метрополь». В небольшом парфюмерном магазинчике и в роскошном ГУМе вы рассмотрите коллекцию дореволюционных флаконов и упаковки, популярные более века назад. И конечно, послушаете культовые ароматы: например, тот, что пришелся по вкусу императрице Александре, супруге Николая II.
Всем, кто желает приоткрыть дверь в мир тонких ароматов и взглянуть на историю Москвы под неожиданным углом.
Это пешеходная экскурсия ⛳, рассчитанная на 2 часа.