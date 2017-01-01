Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Парфюмерные хроники Москвы

Шаг за шагом мы погрузимся в историю 📖 столичных ароматов. За пару часов разберемся:

где до 19 века можно было купить косметические и парфюмерные товары и какими они были

кто стал основоположником парфюмерной индустрии в Российской империи

в чем соревновались парфюмерные дома дореволюционной Москвы

какие ароматы были популярны сотню лет назад и какие были придуманы именно для России

куда можно было пойти, чтобы «выгулять» свой новый аромат

А чтобы не запутаться в парфюмерных звучаниях, мы, как и положено, немного «перебьем» их разговорами о кондитерской индустрии дореволюционной России, пропитанной ароматами кофе и шоколада.

Слушая ароматы…

Наш маршрут начнется в районе метро 🚇 Лубянка, охватит переулки Китай-города, блистательную Никольскую и нарядный ГУМ, а завершится у здания легендарной гостиницы «Метрополь». В небольшом парфюмерном магазинчике и в роскошном ГУМе вы рассмотрите коллекцию дореволюционных флаконов и упаковки, популярные более века назад. И конечно, послушаете культовые ароматы: например, тот, что пришелся по вкусу императрице Александре, супруге Николая II.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто желает приоткрыть дверь в мир тонких ароматов и взглянуть на историю Москвы под неожиданным углом.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳, рассчитанная на 2 часа.