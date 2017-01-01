Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Парфюмерная Москва

Перенестись в дореволюционную столицу через истории парфюмерных домов и культовые ароматы

Екатерина
Екатерина – Гид из Москвы
В этой экскурсии 🧭 не будет огромного количества исторических фактов и дат — вместо этого мы обратимся к манящему и неосязаемому миру ароматов.

Приготовьтесь совершить путешествие в дореволюционную Москву: послушать любимые духи императрицы, погрузиться в ностальгическую атмосферу ГУМа и открыть парфюмерные секреты Российской империи.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Парфюмерная Москва
Парфюмерная Москва

Что вас ожидает

Парфюмерные хроники Москвы
Шаг за шагом мы погрузимся в историю 📖 столичных ароматов. За пару часов разберемся:

  • где до 19 века можно было купить косметические и парфюмерные товары и какими они были
  • кто стал основоположником парфюмерной индустрии в Российской империи
  • в чем соревновались парфюмерные дома дореволюционной Москвы
  • какие ароматы были популярны сотню лет назад и какие были придуманы именно для России
  • куда можно было пойти, чтобы «выгулять» свой новый аромат
    А чтобы не запутаться в парфюмерных звучаниях, мы, как и положено, немного «перебьем» их разговорами о кондитерской индустрии дореволюционной России, пропитанной ароматами кофе и шоколада.

Слушая ароматы…
Наш маршрут начнется в районе метро 🚇 Лубянка, охватит переулки Китай-города, блистательную Никольскую и нарядный ГУМ, а завершится у здания легендарной гостиницы «Метрополь». В небольшом парфюмерном магазинчике и в роскошном ГУМе вы рассмотрите коллекцию дореволюционных флаконов и упаковки, популярные более века назад. И конечно, послушаете культовые ароматы: например, тот, что пришелся по вкусу императрице Александре, супруге Николая II.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто желает приоткрыть дверь в мир тонких ароматов и взглянуть на историю Москвы под неожиданным углом.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳, рассчитанная на 2 часа.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Лубянка
Парфюмерная Москва
Парфюмерная Москва
Парфюмерная Москва
Парфюмерная Москва
Парфюмерная Москва
Парфюмерная Москва

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Я историк, преподаватель, и мои первые экскурсии появились как продолжение и дополнение курсов, которые преподаю, с тем, чтобы историю можно было не только узнать, но и увидеть, почувствовать, потрогать! Мои слушатели уже давно не только студенты, но мне по-прежнему очень важно сделать так, чтобы участники смогли почувствовать атмосферу эпохи или места, в которые мы попадаем, а значит, лучше понять и настоящее.
Напишите мне

Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

«Бизнес»-Москва до революции
3 000
2 часа
«Бизнес»-Москва до революции
13 отзывов
Узнать историю столичного предпринимательства, которым всегда жил город
Измайлово — рождение района
455
2 часа
Измайлово — рождение района
4 отзыва
Прогуляться по старинным улочкам зеленого района, отыскивая интересные здания, и узнать его историю

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2017 отзывов
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
533 отзыва
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
800
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
362 отзыва