Как жили военные, где размещали штаб, хранили оружие и лечили раненых? Ответы на эти вопросы вы найдёте в военно-историческом комплексе «Партизанская деревня».
Осмотрите землянки, хозяйственные постройки и другие объекты, а также узнаете, как был устроен быт отрядов.
Осмотрите землянки, хозяйственные постройки и другие объекты, а также узнаете, как был устроен быт отрядов.
Описание экскурсии
Дорога до парка «Патриот» займёт ~1 час.
«Партизанская деревня». На территории комплекса расположены штабной и жилые блиндажи, школа диверсанта, баня, склад оружия и боеприпасов и красный уголок.
Вы увидите:
- где жили, отдыхали и обучались бойцы
- как организовывались связь, снабжение и хранение вооружения
- с какими трудностями сталкивались партизанские отряды
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
- C вами будет сопровождающий из нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 162 туристов
За нашими плечами более 1000 проведённых экскурсионных поездок в разные города России. Приглашаем и вас прикоснуться к истории и увидеть много нового и интересного. Наши гиды знают факты и легенды о многих уголках нашей страны — и с удовольствием ими поделятся.
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